Freitag, 11. Jänner: Einladung zum 5. Barbara Prammer-Symposium „Europa der Frauen.Europa den Frauen“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Frauen, das Renner-Institut und der SPÖ-Parlamentsklub laden kommenden Freitag, 11. Jänner 2019, zum 5. Barbara Prammer-Symposium, das unter dem Motto „Europa der Frauen.Europa den Frauen“ steht, ein. ****

Programmablauf:

10.00 Uhr: Eröffnung durch SPÖ-Klubobfrau, SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner; anschließend findet ein Eröffnungstalk mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, der Bundesfrauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hosek, der Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig und den beiden SPÖ-EU-SpitzenkandidatInnen Andreas Schieder und Evelyn Regner statt.

11.00 Uhr: Keynote von Prof.in (FH) Dr.in Stefanie Wöhl (FH des BFI Wien).

13.00 Uhr: Beginn der Workshops:

Workshop 1: „Frauen.Arbeit in Europa“ mit Evelyn Regner, Mitglied des Europäischen Parlaments in der S&D-Fraktion und Delegationsleiterin der SPÖ-EU-Abgeordneten

Workshop 2: „Frauen.Regionen in Europa“ mit Bettina Vollath, Präsidentin des steirischen Landtages

Workshop 3: „Frauenrechte in Europa“ mit Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreichs

15.15 Uhr Berichte aus den Workshops und Ausblick

Zeit: Freitag, 11. Jänner 2019, 10 bis 16 Uhr

Ort: Dachfoyer der Hofburg/Ausweichquartier Parlament,

Josefsplatz, 1010 Wien

