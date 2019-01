AK-Konsumentenschutz 2018: Was wir tun, das wirkt!

Linz (OTS) - Mehr als 80.000 Konsumentinnen und Konsumenten haben im vergangenen Jahr Rat und Hilfe beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich gesucht, mehr als eine Million Klicks verbuchte unsere Konsumenten-Website.

Was die Verbraucherinnen und Verbraucher bewegt hat, darüber informieren wir Sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 15. Jänner, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 .

Unter dem Titel AK-Konsumentenschutz 2018: Was wir tun, das wirkt! möchten wir Ihnen die Highlights des abgelaufenen Jahres präsentieren – von der individuellen Hilfeleistung bis zu kollektiven Erfolgen, die Verbesserungen für alle Konsumentinnen und Konsumenten bringen.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen dabei AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, Mag.a Ulrike Weiß , zur Verfügung.





Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, Mag.a Ulrike Weiß

Datum: 15.01.2019, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

