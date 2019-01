INVESTORINNEN.COM Awards 2019

Investorinnen sind nicht oft vor dem Vorhang – das ändern wir hiermit!

Wien (OTS) -



INVESTORINNEN.COM Awards 2019



In der Oesterreichischen Nationalbank findet am 16.1. die jährliche

Awardverleihung der INVESTORINNEN.COM statt.

Dort werden weibliche Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in

der Branche durch besondere Leistungen und mit erfolgreichen

Investments hervorgetan haben.



Ausgezeichnet wird in den Kategorien Start-Up/Mentorinnen/Seed,

Incubator/Acclereator, Fund-Management, und Growth/International

Expansion.



Die Verleihung steht heuer unter der Schirmherrschaft von

Bundesministerin Margarete Schramböck, die die Award Ceremony

persönlich eröffnen wird.



Mit dabei sind außerdem Gouverneur Ewald Nowotny, Business Angel

Hansi Hansmann und "Fund-Managerin 2018" Doris Agneter.



Datum: 16.1.2019, 19:30 - 22:00 Uhr



Ort:

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien



Url: http://investorinnen.com/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz, Future-Law, Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M + 43 (0) 6649747272, s.martinetz @ future-law.at, www.investorinnen.com