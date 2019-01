Ottenschläger und Lettenbichler: Nordzulauf für Europäisches Jahrhundertprojekt “Brenner-Basistunnel” sicherstellen!

Die ÖVP-Abgeordneten setzen sich schon lange für zeitnahen Ausbau auf deutscher Seite ein, im heutigen Verkehrsausschuss wurde auch der Infrastrukturminister um Unterstützung gebeten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - ÖVP/Verkehr/Brenner/Lettenbichler/Ottenschläger Die Brenner-Achse ist Teil des Transeuropäischen Skandinavisch-Mediterranen Korridors. “Der Ausbau dieser Hauptachse ist ein wesentlicher Faktor im Bestreben, die Schiene gegenüber der Straße wettbewerbsfähig zu machen”, so der Infrastruktursprecher der ÖVP und Abgeordnete zum Nationalrat Andreas Ottenschläger. Noch im Dezember hat Ottenschläger den deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer zu dieser Thematik in Berlin getroffen. Dabei hat Ottenschläger die enorme Bedeutung einer Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene und den dafür notwendigen Bahnausbau betont. Scheuer wird sich Ende Jänner selbst ein Bild vor Ort in Bayern machen.

“Durch den Ausbau der Brenner-Achse mit dem Brenner-Basistunnel als Kernstück wird es möglich, dass Güterzüge über die gesamte Strecke ohne zusätzliche Lokomotive geführt werden können”, so der Tiroler ÖVP-Abgeordnete zum Nationalrat Josef Lettenbichler. “Im Personenverkehr wird die Fahrzeit zwischen Innsbruck und Bozen von derzeit circa zwei Stunden auf circa eine Stunde halbiert.”

Der weitere Ausbau des Nordzulaufes vom Raum Wörgl bis Bayern ist zeitlich erst nach Inbetriebnahme des Brenner-Basistunnels notwendig, da dieser Ausbau vor allem der Erweiterung der Kapazitäten dient. Die dafür notwendigen Planungen werden aber bereits jetzt gemeinsam mit Deutschland durchgeführt, um die Vorhaben zügig umsetzen zu können. Politisch scheint das Projekt in Deutschland und Bayern aber zunehmend umstritten, zumindest was den Umsetzungszeitraum angeht.

“In einem - gemeinsam mit dem Koalitionspartner - eingebrachten Entschließungsantrag bitten wir Bundesminister Norbert Hofer, auch mit dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder in konstruktive Gespräche zu treten, damit der Nordzulauf für den Brenner-Basistunnel auch zeitnah sichergestellt wird”, so die beiden Abgeordneten abschließend. Der Antrag wurde in der Sitzung einstimmig angenommen. (Schluss)

