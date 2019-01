Erneute Bargeldübergabe an falsche Polizisten - Präventionsinformation

Wien (OTS) - Datum: 5.1.2019

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Adresse: 15., Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus

Wie bereits berichtet konnten die Ermittler des Landeskriminalamts Wien in den letz-ten Wochen und Monaten einen Anstieg von Betrugsfällen durch den Neffen- bzw. Kautionstrick verzeichnen. Neben einer Vielzahl von versuchten Straftaten wurden auch mehrere Betrugshandlungen vollendet.

Am 5. Jänner 2019 kam es erneut zu einem Vorfall, wobei eine 88-jährige Frau in Wien-Rudolfsheim einen hohen Bargeldbetrag an falsche Polizisten übergab.

Neben den bereits bekannten Betrugsformen (Anm. Neffentrick) geben sich die Tat-verdächtigen derzeit vermehrt am Telefon als Polizisten aus. Es kommt zu einer Zah-lungsforderung weil Verwandte/Bekannte in einen Verkehrsunfall verwickelt oder auch festgenommen worden wären. Teilweise wurden die Opfer vor einem bevorstehenden Ein-bruch gewarnt, um ihnen das Geld zu entlocken.

• Brechen Sie Telefonate, bei denen von Ihnen Geldforderungen wie beschrieben gestellt werden, sofort ab.

• Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden.

• Rufen sie unverzüglich 133 an.

• Polizisten fordern bei Ermittlungen am Telefon kein Bargeld bzw. eine Übergabe.

