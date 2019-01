CTEK als Gewinner im Auto Bild-Ladegerätetest bekanntgegeben

Führende globale Marke hält ihren Spitzenplatz

CTEK, eine weltweit führende Marke in der Wartung und Pflege von Fahrzeugbatterien, freut sich, bekannt geben zu können, dass ihr Ladegerät CT5 TIME TO GO Testsieger des AUTO BILD Ladegerätetests wurde. Die unabhängige Testorganisation GTÜ hat zusammen mit der AUTO BILD dem Ladegerät von CTEK die Note "sehr empfehlenswert" verliehen.

Das CT5 TIME TO GO hat sich gegen Wettbewerber wie Noco, GYS und Bosch durchgesetzt und hat sichergestellt, dass CTEK seine "TESTsieger"-Krone weiterhin behalten kann.

Im Test wurden 14 verschiedene Ladegeräte in unterschiedlichen Teststufen miteinander verglichen. Die Qualität der Ladeleistung und der Ladungssicherung, die Ladefunktionalität, die Ladefähigkeit von stark entladenen Batterien und die Qualität der Bauweise waren nur einige der getesteten Bereiche. In jeder Testphase erhielten die Ladegeräte Punkte. Das Ladegerät mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhielt die Note "sehr empfehlenswert".

Mit 448 von 500 erzielten Punkten gewann das CT5 TIME TO GO den Test. Es erreichte die Höchstpunktzahl in der elektrischen Teststufe, bei der die Qualität der Ladeleistung und der Ladesicherung sowie die adaptive Aufladung bei verschiedensten Batterie-Chemikalien getestet wurden. Das CT5 TIME TO GO beeindruckte die Tester insbesondere mit seiner Fähigkeit, stark entladene Batterien wieder aufzuladen sowie mit seiner automatischen Erkennung des Batterieladezustands und der Qualität der Batterieaufladung insgesamt.

"Es gibt immer wieder neue Wettbewerber in dieser Kategorie und wir freuen uns sehr, diese hochkarätige Auszeichnung erneut gewonnen zu haben. Dies spiegelt unser kontinuierliches Engagement, immer wieder innovative, hochwertige, sichere und zuverlässige Produkte auf den Markt zu bringen."- Christian Fritz, Vertriebsleiter Deutschland

Christian Fritz ergänzte: "Wir verstehen sehr gut die sich wandelnden Anforderungen an die heutigen Fahrzeugbatterien und die Bedürfnisse unserer Kunden - sie erwarten von unseren Produkten einfach nur das Beste. Die Auszeichnung zeugt nicht nur von der konkurrenzlosen Technologie, die in unserem gesamten Angebot an Ladegeräten für Endverbraucher enthalten ist, sondern belegt auch die Sicherheit und Nutzbarkeit des Ladegerätes CT5 TIME TO GO, das den Bedürfnissen der heutigen

Kraftfahrer gerecht wird."

Das CTEK CT5 TIME TO GO lädt, konditioniert und er-/unterhält alle Arten von 12V-Blei-Säure-Batterien, einschließlich wartungsfreier Typen, Nass, Kalzium, GEL, AGM und EFB. Die beiden letzten Typen lassen sich in Start-Stopp-Fahrzeugen finden. Um die Sicherheit des Benutzers sowie des Fahrzeugs zu gewährleisten, ist wie bei allen Produkten von CTEK auch das CT5 TIME TO GO vollautomatisch. Hierdurch ist es kinderleicht anzuschließen sowie funken- und verpolungssicher. Bestandteil des umfangreichen Services ist auch eine kostenlose, 5-jährige Herstellergarantie.

Klicken Sie hier, um die vollständigen Testergebnisse zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ctek.com.



ÜBER CTEK



CTEK SCHWEDEN AB ist die weltweit führende Marke in der Pflege und Wartung von Fahrzeugbatterien. CTEKs beispielloses Fachwissen und kontinuierliche Investitionen in Innovation führen dazu, dass das Unternehmen immer wieder die Grenzen von Forschung und Entwicklung überschreitet und neue und einzigartige Batterieladetechnologien auf den Markt bringt.

CTEK bietet dem Markt hochwertige, zuverlässige Ladegeräte und Zubehör, die effektiv, benutzerfreundlich und vor allem sicher sind (für den Anwender, die Fahrzeugelektronik, die Batterie und das Ladegerät).

Mit Produkten und Lösungen für 6-, 12- und 24V-Batterien auf Bleisäure- und Lithiumbasis (LiFePO4) sowie Batterien von Elektrofahrzeugen bietet CTEK Produkte, die konzipiert und getestet werden, um in verschiedenen Situationen maximale Leistungen zu erbringen.

CTEK verkauft weltweit mehr als eine Million Ladegeräte pro Jahr und gewinnt regelmäßig unabhängige Tests für Batterieladegeräte, die wettbewerbsmäßig durchgeführt werden.

CTEK liefert Ladegeräte an die weltweit bekanntesten Fahrzeughersteller wie Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche und Rolls-Royce.

