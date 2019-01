Neuland: Hasso-Plattner-Institut startet Wissenspodcast zu digitalen Zukunftsthemen (FOTO)

Potsdam (ots) - Das Thema Datendiebstahl dominiert einmal mehr die Schlagzeilen. Doch wie können wir unsere persönlichen Daten im Internet bestmöglich schützen? Wie wollen wir in Zukunft lernen und wie funktioniert eine Blockchain? Was verbirgt sich hinter Künstlicher Intelligenz und was ist der beste Umgang mit Hetze in den Sozialen Medien?

Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt - das bietet von heute an der Wissenspodcast "Neuland" mit Experten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de, bei iTunes, Spotify und Deezer.

Alle 14 Tage sprechen sie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen und Herausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen.

In der ersten Sendung "Digitales Neuland entdecken" gibt HPI-Direktor Professor Christoph Meinel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe einen Ausblick auf das Themenspektrum, das die Hörer erwartet:

9. Januar:

Digitales Neuland entdecken - mit Prof. Christoph Meinel



23. Januar:

Er zählt im Digitalzeitalter zu den begehrtesten Jobs - was macht

eigentlich ein Data Scientist? - mit Prof. Felix Naumann



6. Februar:

Siri, ist mein Blutdruck normal? Wie sieht die Medizin der Zukunft

aus? - mit Prof. Erwin Böttinger



20. Februar:

Was ist die Blockchain und wer profitiert von ihr? - mit Prof.

Christoph Meinel



6. März:

Was ist das Besondere an Design Thinking? - mit Dr. Claudia

Nicolai und Dr. Holger Rhinow

"Am Hasso-Plattner-Institut engagieren wir uns seit Jahren für eine breite digitale Aufklärung und bieten beispielsweise auf openHPI.de kostenlose Weiterbildungskurse zu IT- und Innovationsthemen an", so HPI-Direktor Professor Christoph Meinel. "Mit unserem neuen Podcast bieten wir einen leichten Einstieg, um Technologie besser zu verstehen und souveräner damit umzugehen. Eine Orientierungshilfe für den Alltag in der digitalen Welt."

