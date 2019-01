ORF SPORT + mit Biathlon-Weltcup in Oberhof

Weiters am 10. Jänner: Sport-Talk „Sportliche Grenzgänge – Pionierinnen in Männerdomänen“ live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 10. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Oberhof (Sprint Damen) um 14.25 Uhr und vom Sport-Talk „Sportliche Grenzgänge – Pionierinnen in Männerdomänen“ um 17.30 Uhr, das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2018/19 (Oslo und Zagreb) um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Hallenhockey-Rohrmax Cup 2019 um 19.30 Uhr, vom Damen-Slalom in Flachau um 20.15 Uhr und vom Snowboard-PSL-Team-Weltcup in Bad Gastein um 22.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Vierte Weltcup-Station der Biathletinnen und Biathleten ist von 10. bis 13. Jänner Oberhof in Deutschland. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann.

Anlässlich der Kandahar-Rennen steht am 10. Jänner ein Sport-Talk zum Thema „Sportliche Grenzgänge – Pionierinnen in Männerdomänen“ in St. Anton auf dem Programm. Beim Talk mit dabei sind Katrin Müller-Hohenstein (Sportmoderatorin), Monisha Kaltenborn (erste Teamchefin in der Formel 1), Anna Veith (Skifahrerin), Sarah Lewis (FIS-Generalsekretärin) und Sophia Flörsch (Auto-Rennfahrerin). Moderator ist Lukas Schweighofer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 9. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

