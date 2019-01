Bis zu 1,2 Millionen sahen Flachau-Nachtslalom im ORF

Topwert für Damen-Rennen seit einem Jahr

Wien (OTS) - Die Wintersport-Übertragungen des ORF begeistern weiter das Publikum: Bis zu 1,248 Millionen Ski-Fans sahen gestern, am 8. Jänner 2019, den Nachtslalom in Flachau, durchschnittlich waren bei Durchgang zwei 1,052 Millionen bei 31 Prozent Marktanteil (32 bzw. 40 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live dabei. Damit war dieses Rennen das meistgesehene Damen-Skirennen seit einem Jahr. Topwert auch für den ersten Durchgang ab 18.00 Uhr mit bis zu 711.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 30 Prozent Marktanteil.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at