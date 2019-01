Elisabeth Görgl, Manuel Horeth, Stefan Kutzenberger und Martin Ferdiny am 10. Jänner zu Gast in „Stöckl.“

Um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 10. Jänner 2019, um 23.00 Uhr in ORF 2 die ehemalige Skirennläuferin und Neo-„Dancing Star“ Elisabeth Görgl, Mentaltrainer Manuel Horeth, Schriftsteller Stefan Kutzenberger und „Studio 2“-Moderator Martin Ferdiny zu Gast bei Barbara Stöckl:

Mentalist Manuel Horeth faszinierte in den vergangenen Jahren Millionen TV-Zuschauer/innen mit seinen Fähigkeiten. Sein Wissen um die Kraft der eigenen Gedanken gibt der Salzburger Gedankenkünstler auch als Mentaltrainer an Klienten aus dem Spitzensport, darunter Skirennläuferin Nicole Schmidhofer und Fußballtrainer Adi Hütter, weiter. In „Stöckl.“ gibt er Einblick in seine speziellen Methoden.

Ein Mentaltrainer war es auch, der Ex-Skirennläuferin Elisabeth Görgl zu ihren großen Erfolgen verhalf. „Ich will rausholen, was in mir drin ist“, erklärte die Doppel-Weltmeisterin von 2011. Dass sie neue Herausforderungen auch heute nicht scheut, wird die Tochter von Traudl Hecher ab März im „Dancing Stars“-Ballroom zeigen.

Tipps für den perfekten Auftritt am Parkett kann sie sich von ORF-Moderator Martin Ferdiny holen. Er besiegte 2017 die Konkurrenz und ist amtierender „Dancing Star“. Beruflich steht der ausgebildete Musiker als Moderator des neuen ORF-Vorabendmagazins „Studio 2“ vor neuen Herausforderungen.

Stefan Kutzenberger war Kurator im Wiener Leopold Museum, ehe er sich mit 45 Jahren seinen Lebenstraum erfüllte und Schriftsteller wurde. Mit „Friedinger“ legte der Oberösterreicher einen vielbeachteten Erstlingsroman vor. Darin verarbeitete er auch seine eigene Familiengeschichte mit chinesischen, indonesischen und jüdischen Wurzeln. Seit Ende des vergangenen Jahres ist er zudem Stadtschreiber in Wels.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at