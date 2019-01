Floridsdorf: Konzert „Duo-Recital Cello - Klavier“

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) ist am Samstag, 12. Jänner, wieder einmal der Schauplatz eines erbaulichen Konzerts: Im Festsaal des Museums musizieren ab 18.00 Uhr Kaori Saeki (Klavier) und Otto Laback (Violoncello). Die Tonkünstler interpretieren bei dieser Veranstaltung ausgewählte Kompositionen von Ludwig van Beethoven. Der Titel des Abends ist „Duo-Recital Violoncello – Klavier“. Das Publikum soll „Eintrittsspenden“ (12 Euro pro Person) entrichten. Um die Organisation des Konzertes kümmert sich in bewährter Art und Weise der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 271 96 24. Beantwortung von Fragen per E-Mail:

office@beethoven-gedenkstaette.at.

Koordiniert werden die vielfältigen Kultur-Termine im Festsaal des Floridsdorfer Bezirksmuseums in der Prager Straße 33 durch den ehrenamtlich wirkenden Museumsleiter Ferdinand Lesmeister. Der musikkundige Bezirkshistoriker ist unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 erreichbar. Mitteilungen an den Museumschef via E-Mail:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Projekte im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk