Bühnenstar Kristina Sprenger verstärkt die beliebteste TV-Sendung des Landes.

Dazu ab sofort auch zwei neue Rubriken in „Niederösterreich heute“

St. Pölten (OTS) - Die ehemalige „SOKO Kitzbühel“-Kommissarin Kristina Sprenger stellt künftig abwechselnd mit Schriftsteller Alfred Komarek für den ORF Niederösterreich (19.00 Uhr, ORF2/N) außergewöhnliche, oft noch unbekannte Ausflugsziele in Niederösterreich vor – und zwar in der Rubrik "Aufgespürt" in "Niederösterreich heute".

"Ich freue mich wahnsinnig, dass ich im Aufgespürt-Team dabei sein darf und bin schon sehr neugierig auf die verschiedenen Orte, wo ich hinkommen werde. Die ersten Reisen führen uns ja ins Waldviertel. Ich denke, dass ich Niederösterreich noch besser kennenlernen werde", sagt Sprenger. In der ersten Sendung am Donnerstag, 10. Jänner 2019 ist die Wahlniederösterreicherin mit Schlittenhunden im Waldviertel unterwegs. Sprenger lebt seit Jahren in Niederösterreich und ist Intendantin des Stadttheaters Berndorf.

ORF NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger: „Mit dem neuen Angebot zeigen wir noch stärker, wie vielfältig Niederösterreich ist. Der ORF Niederösterreich, der täglich im ganzen Land unterwegs ist, setzt damit noch mehr auf Service und Nähe“. Und ORF NÖ-Chefredakteur Robert Ziegler ergänzt: „Es freut uns sehr, dass es gelungen ist, Kristina Sprenger für NÖ heute zu gewinnen – und dass auch Alfred Komarek, der seit Jahren erfolgreich für uns tätig ist, weiter besondere Plätze unseres Landes aufspürt“.

Neue Rubriken „Im Fokus“ und „Wohin in Niederösterreich?“

Darüber hinaus startet der ORF Niederösterreich mit zwei weiteren Neuerungen:

*Jeden Freitag werden in der Rubrik „Im Fokus“ Unternehmen aus Niederösterreich vorgestellt. Vom Weltmarktführer über das innovative Kleinunternehmen bis hin zu Traditionsfirmen zeigen die Beiträge, wie unterschiedlich Niederösterreichs Unternehmen arbeiten und sich international etabliert haben. „Im Fokus“ blickt auch hinter die Kulissen der Firmen und beleuchtet Niederösterreich als Wirtschaftsstandort mit seinen Vorteilen, aber auch Herausforderungen.

*„Wohin in Niederösterreich?“ wird jeden Donnerstag und Freitag einen kurzen Überblick über aktuelle Veranstaltungen geben. Damit verbessert der ORF Niederösterreich sein Serviceangebot für alle Altersgruppen, denn die Rubrik wird kurz vor dem Wochenende ganz unterschiedliche Angebote präsentieren, die sich in Niederösterreich für einen Ausflug oder Besuch eigenen.

In einem kurzen Überblick erfahren die Zuseherinnen und Zuseher, welche vielfältigen Freizeitmöglichkeiten es im Bundesland gibt, von sportlichen Ereignissen über kulturelle Höhepunkte bis hin zu lokalen Aktivitäten.

