Messerstich durch unbekannten Täter

Wien (OTS) - Datum: 08.01.2019

Uhrzeit: 18.15 Uhr

Adresse: 21., Floridsdorfer Hauptstraße

Ein Mann betrat am 8. Jänner 2019 um 18.15 Uhr eine Tankstelle in der Floridsdorfer Hauptstraße und bat den dortigen Mitarbeiter die Polizei und die Rettung zu verständigen. Der 38-Jährige gab an, durch einen derzeit unbekannten Täter eine Stichverletzung im unteren Bauchbereich erlitten zu haben. Er wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, das Landeskriminalamt Wien übernimmt die Ermittlungen.

