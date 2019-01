Nachtrag – Polizei ersucht Bevölkerung um Fahndungsunterstützung – Tat geklärt

Wien (OTS) - Datum: 08.01.2019

Uhrzeit: 17.00 Uhr

Adresse: 7., Kandlgasse 4

Nachtrag zur Presseaussendung vom 07.01.2019

Wie bereits berichtet steht ein unbekannter Täter unter Verdacht, am 04. November 2018 die Geldbörse eines Mannes gestohlen und danach mehrere hundert Euro behoben zu haben. Lichtbilder des Tatverdächtigen wurden am 7. Jänner 2019 veröffentlicht.

Ein 35-Jähriger kam am 8. Jänner 2019 um 17.00 Uhr in die Polizeiinspektion Kandlgasse und gab bekannt, dass es sich beim gesuchten Mann um ihn handle. Er zeigte sich zu den Vorwürfen teilgeständig und wurde nach einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

