Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wien (OTS) - Datum: 8.1.2019

Uhrzeit: 12.15 Uhr

Adresse: 5., Reinprechtsdorfer Brücke – Schönbrunner Straße

Im Kreuzungsbereich der Reinprechtsdorfer Brücke mit der Schönbrunner Straße ist es am 8. Jänner 2019 um 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Lenker eines Mietautos, übersetzte nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Rotlicht die Kreuzung und es kam zu einem Zusammenstoß mit zwei anderen Fahr-zeugen. Durch den Anprall schleuderte eines der Autos über den Gehsteig, fuhr eine Haltestellentafel um, touchierte einen Ständer zur elektronischen Anzeige der Fahrzeiten und stieß in weiterer Folge gegen eine Hauswand in der Schönbrunner Straße. Zwei der Unfallopfer (53 und 35 Jahre alt) wurden leicht verletzt und von der Wiener Berufsrettung behandelt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

