Nachhaltige Kommunalfinanzierung: CommneX und imug bieten neuartiges Zertifikat "Grüner Kommunalkredit" an

Gütesiegel erschließt kommunaler Wirtschaft Zugang zu ökologisch orientierten Investoren

München/Hannover (ots) - Kommunen und kommunale Unternehmen können ihre Finanzierungsvorhaben ab sofort als "Grüner Kommunalkredit" zertifizieren lassen. Das Öko-Rating wird exklusiv über CommneX, einen der führenden Online-Marktplätze für kommunale Finanzvermittlung im deutschsprachigen Raum, angeboten. Entwickelt wurde das neue Zertifikat von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug, die seit mehr als 20 Jahren in der gesamten DACH-Region nachhaltige Investments analysiert und bewertet.

"Das Volumen grüner Investments wächst seit Jahren. Mit unserem innovativen Zertifikat bekommt nun endlich auch die kommunale Wirtschaft einen direkten Zugang zu nachhaltig orientierten Investoren", freut sich CommneX-Geschäftsführer Friedrich v. Jagow über die nächste Erweiterung des Produktangebots des Online-Marktplatzes. "Der Markt nachhaltiger Geldanlagen hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland auf gut 170 Milliarden Euro mehr als verzehnfacht", ergänzt CommneX-Mitgründer Carl v. Halem. "Dank unserer exklusiven Partnerschaft mit imug rating können wir die Eintrittskosten für Kommunen und kommunale Unternehmen auf rund ein Viertel des üblichen Niveaus senken."

Axel Wilhelm, Leiter von imug rating, ist sehr zuversichtlich, das Zertifikat "Grüner Kommunalkredit" fest im kommunalen Finanzierungsbereich verankern zu können: "Ein vergleichbares Gütesiegel gibt es derzeit nicht am Markt." imug arbeitet seit Jahrzehnten im Bereich Nachhaltigkeits-Rating sowohl mit großen Asset Managern als auch mit Banken und institutionellen Investoren zusammen. "Die Kooperation mit einer modernen web-basierten Finanzierungs-Plattform wie CommneX ist für uns ein nächster logischer Schritt", so Axel Wilhelm.

Der Einstieg von Kommunen und kommunalen Unternehmen in die Welt der grünen Geldanlage ist denkbar einfach. Kommunale Nutzer von CommneX können in wenigen Schritten prüfen, ob die Voraussetzungen für das Zertifikat erfüllt werden. Auch die nach positiver Prüfung sich anschließende Beauftragung an imug rating kann komplett online abgewickelt werden (www.commnex.de/gruener-kommunalkredit).

Auch wenn kommunale Investments als überwiegende Investition in das Gemeinwohl an sich schon nachhaltig geprägt sind, betont das hochwertige Zertifikat "Grüner Kommunalkredit" noch mal verstärkt die ökologische Sinnhaftigkeit kommunaler Projekte. "Daher hilft das Gütesiegel nicht nur bei der Suche nach Investoren, sondern unterstützt auch das Stadtmarketing, indem der eigenen Kommune und deren Verwaltung umweltbewusstes Handeln bescheinigt wird", nennen die CommneX-Geschäftsführer Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem einen weiteren Vorteil des neuen Kommunal-Ratings.

Über CommneX

CommneX ist der unabhängige digitale Marktplatz für den Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland und Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken, Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Als zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wie auch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zum gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland und Österreich. www.commnex.de

Über imug rating

imug steht seit 25 Jahren als führende Beratungseinrichtung für Nachhaltigkeit. Der Arbeitsbereich imug rating ist seit mehr als 20 Jahren eine tonangebende Nachhaltigkeits-Ratingagentur und die deutsche Adresse für maßgeschneidertes Nachhaltigkeits-Research. Mit derzeit 15 Mitarbeitern in Hannover analysiert und bewertet imug rating unter anderem Green Bond Emissionen, zweckgebundene Anleihen oder Pfandbriefe. Derzeit arbeiten mehr als 70 deutsche Kunden gemeinsam mit imug rating an Lösungen für einen nachhaltigen Finanzmarkt. www.imug.de

