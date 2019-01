Objectway bietet neue integrierte digitale Frontend-Lösungen für BNY Mellon's Pershing

Digitale Tools für Kundenmanagement und Portfolioverwaltung sowie ein Investorenportal

Objectway kündigt seine laufende Zusammenarbeit mit BNY Mellon's Pershing, einem marktführenden Anbieter von Handels-, Clearing-, Abwicklungs- und Verwahrungsdienstleistungen, an, um Pershings neu integrierte Frontend-Lösungen bereitzustellen: Pershing Nexus Wealth® mit digitalen Tools für das Kunden- und Portfoliomanagement und Pershing Nexus Investor®, ein Investorenportal.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg )

Objectway arbeitet seit Juli 2017 eng mit Pershing zusammen, mit dem Ziel, alle notwendigen Dienstleistungen stufenweise einzuführen. Die Lösungen sind ab sofort verfügbar und werden um reine Ausführungsfunktionen und Tools für die Finanzplanung erweitert.

"Wir setzen alles daran, unseren Kunden ein Spektrum an hochsicheren, flexiblen und innovativen Lösungen anzubieten", sagte Geoff Towers, CEO von Pershing, "und wir glauben, dass diese integrierten Frontend-Tools unser zentrales Clearing- und Custody-Angebot zusätzlich verbessern und eine vereinfachte Lösung mit einem einzigen Ansprechpartner für Vermögensverwaltungskunden in der gesamten EMEA-Region bieten werden."

Pershing bietet seinen Kunden bereits eine Echtzeitintegration seiner Dienstleistungen mit ausgewählten Drittpartner-Lösungen für die Kundenbetreuung, Datenverwaltung und das Frontend. Mit der integrierten digitalen Plattform von Objectway wird Pershing in der Lage sein, eine einzige, vollständig integrierte und durchgängige Abwicklungslösung zu implementieren, und das alles innerhalb des Rahmens einer einzigen Vereinbarung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den umfassenden Auswahlprozess von Pershing erfolgreich abgeschlossen haben", sagte Luigi Marciano, CEO von Objectway.

Die Lösungen von Objectway werden das Angebot der Workflow-Funktionalitäten von Pershing für Vermögensverwalter stärken und das Kundenmanagement verbessern; angefangen von individuell konfigurierbaren Betreuungsmodellen bis hin zum gesamten Beratungsprozess, der menschliche Interaktivität mit digitalen Fähigkeiten kombiniert. Die integrierten Portfoliomanagement- und CRM-Systeme werden zudem die betrieblichen Abläufe automatisieren und gleichzeitig das Serviceangebot verbessern, wobei sie vollständig mit einer Post-MiFID II-Umgebung kompatibel sind.

Investoren kommen in den Genuss einer Multi-Channel-Benutzererfahrung und können mit ihren Beratern über viele Geräte hinweg per Online-Chat, Video, Telefon oder E-Mail kommunizieren. Sie werden ihre Investments überprüfen können, und, wenn sie dies wünschen, durch die Zusammenarbeit in Echtzeit mittels Co-Browsing die Hilfe ihres Beraters in Anspruch nehmen können, wodurch einfache Überprüfung und Besprechung aus der Ferne ermöglicht werden.

Objectway ist ein führender Anbieter in den Bereichen Finanzsoftware und digitale Lösungen für die weltweite Finanzdienstleistungsbranche mit Kunden in 15 Ländern. Objectway beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und unterstützt rund 100.000 Anlageexperten bei der Verwaltung von Vermögenswerten in Höhe von mehr als einer Billion Euro.

http://www.objectway.com

