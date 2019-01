GOURMET als erster Betrieb in Österreich ISO 50001:2018 zertifiziert

Der Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung baut seine Vorreiterrolle beim nachhaltigen Energiemanagement weiter aus.

Wien (OTS) - „Wir setzen uns als verantwortungsvolles Unternehmen ehrgeizige Umwelt- und Klimaziele, damit unsere Kinder in einem natürlichen, lebenswerten Umfeld aufwachsen können. Beispielsweise minus 3 % Energieverbrauch pro Jahr, womit wir den Jahresbedarf an Energie von rund 40 vier-Personen-Haushalten einsparen“, betont GOURMET Geschäftsführer DI Hannes Hasibar bei der Überreichung des ISO-Energiemanagement-Zertifikats durch die Quality Austria. „Wir ruhen uns nicht auf Erreichtem aus, sondern arbeiten laufend daran, besser zu werden und lassen diese Entwicklung auch regelmäßig von unabhängigen Stellen überprüfen. Deshalb sind wir sehr stolz, dass es uns als erstes Unternehmen in Österreich gelungen ist, die ISO 50001:2018 Zertifizierung abzuschließen.“

Für die Energienorm ISO 50001:2018 wurde die Version 2011 überarbeitet und verschärft. „Unter anderem sind die Vorgaben für die stetige Verbesserung der Energieeffizienz höher geworden. Auch die Energie-Kompetenzen der Mitarbeiter in den Unternehmen müssen deutlich besser sein als bisher. Schulungen, Coaching und Erfahrungsaustausch sind die Basis dafür“, erklärt DI Axel Dick, MSc von der renommierten Zertifizierungsstelle Quality Austria. „Herzliche Gratulation der GMS GOURMET GmbH zur Re-Zertifizierung nach neuem Standard und damit zu vielen tatsächlich umgesetzten Verbesserungen im Energiemanagement. Das Unternehmen arbeitet vorbildlich, mit einem eigenen Umweltteam als Motor für Weiterentwicklung und mit klaren, langfristigen Zielen, die der Umwelt guttun.“ Der Branchenexperte für Business Development Umwelt und Energie sowie CSR bei der Quality Austria ließ es sich deshalb nicht nehmen, das Zertifikat persönlich an GOURMET zu übergeben. Passenderweise im Innovationshub des Unternehmens.

ISO 50001:2018 ist die Energienorm von ISO. Der Standard beschreibt die Anforderungen, wie ein Energiemanagementsystem einzuführen, zu betreiben und kontinuierlich zu optimieren ist.

Zu Quality Austria: Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist der führende Ansprechpartner für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen sowie das Austria Gütezeichen. Grundlage sind weltweit gültige Akkreditierungen beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und internationale Zulassungen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen seit 1996 gemeinsam mit dem BMDW den Staatspreis Unternehmensqualität. Der Leistungskern der Quality Austria liegt in ihrer Kompetenz als nationaler Marktführer für das Integrierte Managementsystem zur Sicherung und Steigerung der Unternehmensqualität. Damit ist die Quality Austria ein wesentlicher Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und für „Erfolg mit Qualität“. Sie kooperiert weltweit mit rund 50 Mitgliederorganisationen und ist nationaler Repräsentant von IQNet (The International Certification Network), EOQ (European Organisation for Quality) und EFQM (European Foundation for Quality Management). Über 12.000 Kunden in knapp 50 Ländern – davon circa 2.000 in Österreich – profitieren von der langjährigen Expertise des international tätigen Unternehmens. www.qualityaustria.com

Zu GOURMET: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at

