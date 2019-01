TPA goes West: Neuer Standort in Linz

Linz (OTS) - Das renommierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA eröffnet in Linz seinen – österreichweit – vierzehnten Standort und erweitert seinen Wirkungskreis nach Oberösterreich.

TPA hat die seit Jahrzehnten bestens etablierte Linzer Steuerberatungskanzlei „Donau Beratung“ übernommen. Christoph Harrer, langjähriger TPA-Partner und gebürtiger Oberösterreicher, ist seit Jahresbeginn für den Standort verantwortlich. Er führt mit dem vollständigen 25-köpfigen Team des ehemaligen Firmeninhabers Otto Staudinger den erfolgreichen Kurs fort. „Dass die gesamte Belegschaft bleibt, ist für mich ein großer Vertrauensbeweis und ein wichtiges Zeichen der Beständigkeit für unsere Kunden“, so Christoph Harrer.

Eine wesentliche Neuerung durch die Integration der „Donau Beratung“ in die TPA Gruppe ist die Anbindung an ihr internationales Netzwerk. Durch die Allianzpartnerschaft mit dem Baker Tilly International-Netzwerk sind die 12 Länder der eigenständigen TPA Gruppe weltweit bestens vernetzt und können in allen wirtschaftlich bedeutenden Städten und Regionen der Welt hochqualitative Dienstleistungen - Buchhaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung - zur Verfügung stellen.

„Wir freuen uns sehr, mit dieser neuerlichen Expansion in den Westen Österreichs ein wichtiges strategisches Ziel erreicht zu haben, und dass wir fortan unsere Kundinnen und Kunden auch Face-to-Face in Oberösterreich betreuen können“, so TPA Partner und Mitglied des Management-Teams Leopold Brunner: „Wir konnten uns für diese spannende Aufgabe keinen besseren als Christoph Harrer wünschen, der neben seiner glänzenden fachlichen Expertise auch stark regional verwurzelt ist.“

TPA feiert 2019 40-jähriges Bestehen und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung.

TPA Linz

Franzosenhausweg 47, 4030 Linz

Über TPA

TPA beschäftigt 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen. Die Standorte sind Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

