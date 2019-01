AVISO 14.1.: Start für Volksschuleinschreibung in Wien

Einschreibung heuer von 14. bis 25. Jänner, Film- und Fototermin in Volksschule Karl Toldt Weg

Wien (OTS) - Kommenden Montag, den 14. Jänner, starten in Wien die Anmeldungen für die Volksschulen für das nächste Schuljahr. Im Zuge der Anmeldung wird auch die Schulreife der Kinder überprüft. Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich Himmer besuchen zum Start der Schuleinschreibung am Montag, den 14. Jänner 2019, um 9 Uhr die Volksschule Karl Toldt Weg 12 in Wien-Penzing.

VertreterInnen der Medien haben dabei die Gelegenheit, eine Schuleinschreibung mit zu verfolgen (Film- und Fotomöglichkeit).

Bitte merken Sie vor:

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Matias Meissner

Mediensprecher der Bildungsdirektion für Wien

+43 1 52525-77014

matias.meissner @ ssr-wien.gv.at