Geschenke der Hoffnung verabschiedet Bernd Gülker

Sylke Busenbender als hauptamtlicher Vorstand eingeführt (FOTO)

Berlin (ots) - Im Rahmen eines Segnungsgottesdienstes hat das christliche Werk Geschenke der Hoffnung seinen bisherigen geschäftsführenden Vorstand Bernd Gülker verabschiedet. Zugleich wurde seine Nachfolgerin Sylke Busenbender als neuer Vorstand in ihr Amt eingeführt. Vor mehr als 200 Besuchern in der Philipp-Melanchthon-Kirche Berlin würdigten verschiedene Redner die Verdienste des 65-Jährigen seit seinem Amtsantritt 2009. Der COO von Samaritan's Purse, Ron Wilcox, lobte die gewachsenen Beziehungen: "Inbesondere die Beteiligung der deutschen Geschäftsstelle an ,Weihnachten im Schuhkarton' (international: ,Operation Christmas Child') und ,Die größte Reise' ist eine Erfolgsgeschichte." Seit 1996 seien allein vom deutschsprachigen Raum aus 7,8 Millionen Schuhkartons weitergegeben worden. Seit 2012 hätten davon mehr als 185.000 Kinder an dem im Anschluss angebotenen Glaubenskurs "Die größte Reise" teilgenommen.

Gülkers Nachfolgerin heiße man herzlich willkommen: "Wir freuen uns, dass Sylke das Vertrauen entgegen gebracht wird, auf das Fundament von Bernds Arbeit aufzubauen und sind überzeugt, dass sie mehr als fähig ist, den starken Dienst dieses Werks weiterzuführen." Dr. Irmhild Bärend, Aufsichtsratsmitglied von Geschenke der Hoffnung, erinnerte an das Motto der ersten "Internationalen Konferenzen für Evangelisation": "Tue das Werk eines Evangelisten und sei treu in deinem Dienst!" "Diesen Dienst, Bernd, hast du bei Geschenke der Hoffnung viele Jahre treu ausgeführt." Der Leiter der Partnerorganisation "Good Shepherd Indien", Bischof Joseph D'Souza, bezeichnete Gülker in einem schriftlichen Gruß als einen "außergewöhnlichen christlichen Leiter". Gemeinsam mit "Good Shepherd" unterstützt Geschenke der Hoffnung Schulbildung und Gesundheitsvorsorge für die kastenlosen Dalits sowie ein Präventionsprogramm gegen die Tempelprostitution.

Zusammenarbeit mit "Samaritan's Purse" soll stärker wahrnehmbar werden

Der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Eickhoff und dessen Stellvertreter Jan von Campenhausen sprachen Gülker und Busenbender für ihren neuen Lebensabschnitt Gottes Segen zu. In seiner Predigt griff Eickhoff einen Zuspruch aus Jesaja 61 auf: Wer im Auftrag von Jesus Christus unterwegs sei, könne sagen: "Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir". Dies gelte auch für die Arbeit von Geschenke der Hoffnung und Samaritan's Purse. Zahlreiche Verantwortungsträger aus dem christlichen Leben nutzten beim anschließenden Empfang die Gelegenheit, um sich persönlich von Gülker zu verabschieden und den neuen Vorstand kennenzulernen. Dabei machte Busenbender deutlich, dass sie die internationale Projektarbeit im Netzwerk von Samaritan's Purse in der Außenwahrnehmung stärken wolle. Gleichzeitig gelte es die erfolgreiche Arbeit von "Weihnachten im Schuhkarton" weiterzuführen. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit im Team.

Rückfragen & Kontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Werner

presse @ geschenke-der-hoffnung.org

+49 (0)30 76 883 434