PK "MOU-Abkommen Westbalkanstaaten, WKÖ, BMEIA", 14.01.2019, 10:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Österreichs Wirtschaft steht mit den Staaten des Westbalkans in engen wirtschaftlichen Kontakten. Eine intensive Zusammenarbeit auf Ebene der Wirtschaftskammern der Region sehen wir daher als wesentlichen Impuls für eine weitere positive Entwicklung an – gerade auch in Hinblick auf eine europäische Erweiterungsperspektive. Vor diesem Hintergrund strebt Österreich nach Formen und Handlungsmöglichkeiten einer Kooperation mit den Westbalkan-Staaten und möchte den Dialog auf Unternehmensebene verstärken.

Wir laden Sie deshalb herzlich zu einer Pressekonferenz mit Karin Kneissl, Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres, Marko Cadez, Präsident der serbischen Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in deren Rahmen ein Memorandum of Understanding der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit dem Western Balkan Six Chambers Investment Forum (WB6 CIF) unterzeichnet wird.

Weitere Teilnehmer sind:

Western Balkan Six Chambers Investment Forum (WB6 CIF):

• Safet Gerxhaliu, Generalsekretär WB6 CIF

• Ines Mucostepa, Präsidentin der Wirtschaftskammer Albanien

• Ahmet Egrlić, Vizepräsident Außenwirtschaftskammer Bosnien-Herzegowina

• Berat Rukiqi, Präsident der Wirtschaftskammer Kosovo

• Branko Azeski, Präsident Wirtschaftskammer Mazedonien

• Vlastimir Golubovic, Präsident Wirtschaftskammer Montenegro

Zeit: Montag, 14. Jänner 2019, 10.00 Uhr

Ort: Sky Lounge (12. Stock), Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Besuch der Veranstaltung nur mit vorheriger Anmeldung

möglich ist.

Anmeldungen zur Pressekonferenz ersuchen wir Sie an presse@wko.at zu richten.

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Horner

Wirtschaftskammer Österreich

Sprecherin des Präsidenten

T 05090900 3740

E sonja.horner @ wko.at



BMEIA

Presseabteilung

T: +43(0)501150-3320,

F: +43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at