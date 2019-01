Katholische Privatschulen: "Konstant steigende Schülerzahlen"

Seit 2014/15 stiegen die Schülerzahlen an Schulen in Trägerschaft von Orden und Diözesen um insgesamt fünf Prozent - Neben katholischen auch konfessionslose und andersgläubige Schüler

Wien (KAP) - "Konstant steigende Schülerzahlen" an katholischen Privatschulen verzeichnet das Interdiözesane Amt für Unterricht und Erziehung (IDA). Exakt 73.878 Schülerinnen und Schüler besuchen laut einer IDA-Aussendung im aktuellen Schuljahr 2018/19 eine der 374 katholischen Privatschulen in Österreich - um rund 1.100 Schüler mehr als im Vorjahr. Dieser Zuwachs von 1,5 Prozent setze damit den Trend der vergangenen vier Jahre fort: Seit 2014/15 stiegen die Schülerzahlen an den katholischen Privatschulen - knapp 70 Prozent davon sind Ordensschulen, der Rest in Trägerschaft der Diözesen - um insgesamt fünf Prozent, teilte das kirchliche Amt mit.

Ein Plus an Schülern habe es in acht Bundesländern gegeben, lediglich in der Diözese Linz wurde ein minimaler Rückgang um 0,1 Prozent registriert. Spitzenreiterin in Österreich ist die Diözese Feldkirch mit dem höchsten Zuwachs von 9 Prozent. Das Schüler-Plus verteilt sich laut IDA auf alle Schularten - Volksschulen in kirchlicher Trägerschaft ebenso wie Neue Mittelschulen, AHS, Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen, Bildungsanstalten und Sonderpädagogische Zentren. Einzige Ausnahme sind die katholischen Polytechnischen Schulen mit einem Minus von drei Schülern im Schuljahr 2018/19. Insgesamt seien die katholischen Privatschulen in Österreich gut ausgelastet. "Lediglich einzelne Regionen bzw. Schularten (vorwiegend Berufsbildende Mittlere Schulen) melden in geringem Ausmaß freie Kapazitäten."

Große konfessionelle Vielfalt

Katholische Privatschulen werden nicht nur von Kindern und Jugendlichem mit katholischem Taufschein besucht: Die insgesamt vertretenen 25 Religionen und religiösen Bekenntnisgemeinschaften zeigten eine große ökumenische Vielfalt. In absoluten Zahlen: Mehr als drei Viertel der Schüler gehören der römisch-katholischen Kirche an, danach folgen mit Kinder und Jugendliche ohne religiöses Bekenntnis (6.090 bzw. 8 Prozent), evangelische Schüler (3.422 bzw. 4,6 Prozent) sowie muslimische Schüler (3.203 bzw. 4,3 Prozent), gut 4 Prozent gehören orthodoxen bzw. altorientalisch-orthodoxen Kirchen an.

Spitzenreiter im Hinblick auf die Schülerzahl ist die Erzdiözese Wien (zu der auch das Wein- und Industrieviertel Niederösterreichs gehören, Anm.): Von den insgesamt 374 katholischen Privatschulen in Österreich fallen alleine 124 Schulen mit fast 30.000 Schülern in den Bereich der Erzdiözese, gab das IDA bekannt. An manchen Standorten überschreiten die Anfragen die verfügbaren Schulplätze deutlich.

