BECK RoofLoc® SCRAIL® System erhält allgemeine Bauartgenehmigung

Doppelt so schnell zum Metalldach mit dem innovativen Installationssystem von BECK

Mauerkirchen/Oberösterreich (OTS) - Seit August 2018 ist das RoofLoc® SCRAIL® System der BECK Fastener Group unter der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-14.4-818 geregelt. Mit dem System werden Dächer und Fassaden aus Trapezblechen pneumatisch doppelt so schnell installiert als mit herkömmlichen Blechschrauben.

Das RoofLoc® SCRAIL® System wird speziell für Metall-zu-Holz-Verbindungen im Dach- und Außenwandbereich eingesetzt. Die patentierte RoofLoc® SCRAIL® Nagelschraube wird mit dem FASCO® RoofLoc® Installationsgerät pneumatisch eingeschossen und kann für Reparaturarbeiten gänzlich ausgedreht werden.

Das Gewinde der RoofLoc® SCRAIL® sorgt für ausgezeichnete Haltekraft von 2 500 Newton und mehr. Die allgemeine Bauartgenehmigung regelt und bestätigt eine Anwendung im statischen Holzbau.

Feuchte- und Korrosionsschutz

Die UV-resistente EPDM-Dichtungsscheibe schützt das darunterliegende Holz vor eindringender Feuchtigkeit und kann im Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C verwendet werden. Dies bestätigt auch die Dichtheitsprüfung, durchgeführt von der Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau, kurz VHT, nachzulesen im Prüfbericht PB-833_5-16-Beck-170329.

Für unterschiedliche Ansprüche ist die RoofLoc® SCRAIL® in rostfreiem Stahl (A2), in Standardstahl mit BECK FasCoat® Beschichtung und in verschiedenen Farbausführungen erhältlich.

Bauordnungsrecht Novelle

Die allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt seit Juli 2017 die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Bauarten. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) ausgestellt. In dieser neuen Art der Zulassung wird die Planung, Bemessung und Ausführung von Bauarten geregelt.

Mehr Informationen finden Sie unter www.beck-fastener.com

BAU 2019 München

Wir freuen uns Sie auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme an unserem Stand willkommen zu heißen. Sehen, fühlen und testen Sie unsere innovativen Befestigungslösungen in Halle C6 Stand 303

Datum: 14.01.2019

Ort: Messe München, Halle C6, Stand 303

Messegelände, 81823 München, Deutschland

Url: http://www.beck-fastener.com/messetermin/news/bau-muenchen-2019.html

Rückfragen & Kontakt:

BECK Fastener Group - Raimund BECK KG

Doris Stempfer

Public Relations

+43 7724 2111-0

PR @ beck-austria.com

www.beck-fastener.com