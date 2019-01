bettertogether trauert um Harald Dirnbacher

Ehemaliger Leiter der ÖAMTC Verkehrswirtschaft und Pressesprecher der ASFINAG im 53. Lebensjahr verstorben

Wien (OTS) - Die Kommunikationsagentur und Unternehmensberatung bettertogether trauert um ihren Gesellschafter und treuen Kollegen Harald Dirnbacher, der am Montag völlig unerwartet im 53. Lebensjahr verstorben ist.

Mit passionierter Medien- und Öffentlichkeitsarbeit hat Harald Dirnbacher mehr als 30 Jahre die österreichische Verkehrspolitik und Wirtschaftsberichterstattung mitgeprägt. Vielen bekannt wurde Harald Dirnbacher als langjähriger Interessenvertreter der Kraftfahrer beim ÖAMTC und als Leiter der Abteilung ÖAMTC-Verkehrswirtschaft.

Nach seiner Zeit beim ÖAMTC wechselte er zur ASFINAG, wo er das Unternehmen als Pressesprecher von dessen Wurzeln an medial positionierte und als Leiter zahlreicher Aktionen öffentlich prägte. Mit der medienübergreifenden Initiative „Schlau gegen Stau!“ zur Bekämpfung von Staus auf den Autobahnen und Schnellstraßen setzte er neue Maßstäbe in der Internet-Information und erhielt dafür 2003 den Staatspreis PR.

Bei bettertogether unterstützte Harald Dirnbacher seit 2008 als Berater prominente Persönlichkeiten, renommierte Institutionen und Unternehmen in der Kommunikation.

„Immer humorvoll, leidenschaftlich für seine Projekte und vor allem ein großer Menschenfreund. Harald Dirnbacher war einer der führenden Kommunikationsberater Österreichs. Wir sind stolz und dankbar, dass wir mit ihm so lange zusammenarbeiten durften. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei der gesamten Familie. Wir verlieren mit Harry einen treuen Freund, Wegbegleiter und Kollegen“, so die Geschäftsführung von bettertogether.

Im Einvernehmen mit der Familie teilen wir mit, dass die Trauerfeier für Harald Dirnbacher am Donnerstag, den 17.1., um 11 Uhr am Friedhof Baumgarten (Waidhausenstraße 52, 1140 Wien) stattfindet.



Rückfragen & Kontakt:

Susanne Grof-Korbel, Michael Grof-Korbel, Catharina Straub, Martin Voill

b2g Kommunikation und Unternehmensberatung

Tel.: +43 (1) 890 24 09

E-Mail: office @ bettertogether.com

www.bettertogether.com