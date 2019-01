Meilenstein für MGI: 1.000 installierte Sequenzierer und Start des "Early Access"-Programms für bahnbrechenden MGISEQ-T7-Sequenzierer mit ultrahohem Durchsatz

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - MGI wurde 2016 als Tochtergesellschaft des BGI-Konzerns, eines globalen Marktführers für Genomforschung gegründet. Heute hat das Unternehmen einen neuen Meilenstein erreicht: In 16 Ländern hat MGI 1.000 Sequenzierer installiert. Darüber hinaus erklärte MGI-Geschäftsführerin Dr. Hui Jiang bei einer Präsentation anlässlich der Focus@JPM-Woche in China am Vorabend der 37. J.P. Morgan Healthcare-Jahreskonferenz, dass das "Early Access"-Programm von MGI für den neuesten Gen-Sequenzierer MGISEQ-T7 mit ultrahohem Durchsatz nun verfügbar ist.

Der MGISEQ-T7 sorgt für deutlich bessere Geschwindigkeiten, höheren Durchsatz und mehr Flexibilität bei der DNA-Sequenzierung, da er den gleichzeitigen, aber unabhängigen Betrieb von bis zu vier Durchflusszellen in einem einzigen Run ermöglicht. Über die innovative Plattform für vier Durchflusszellen können mehrere Durchflusszellen mit unterschiedlichen Leselängen und Anwendungen jederzeit separat verarbeitet werden. Die Sequenzierung von PE150 dauert bei voller Ladung weniger als 24 Stunden. Dank der durchgeführten Upgrades an den Durchflusszellen, Flüssigkeiten sowie den biochemischen und optischen Systemen gewährleisten die MGI-eigenen Technologien wie das in T7 verwendete DNBseq(TM) außergewöhnliche Genauigkeit und bessere Effizienz. Die Plattform kann bis zu 6 TB Daten pro Tag generieren - das entspricht bis zu 60 vollständigen menschlichen Genomen an einem einzigen Tag.

Mit der Technologie von MGI lassen sich Gesundheitsprojekte mit großen Populationen schneller und effizienter durchführen und leichter finanzieren. In der Vergangenheit dauerte ein Genomprogramm mit einer Population von 100.000 vier bis sechs Jahre. Heute können solche Projekte mit sechs MGISEQ-T7-Sequenzierern in nur einem Jahr und zu wesentlich geringeren Kosten abgeschlossen werden.

Das "Early Access"-Programm unterstützt die Zusammenarbeit im Rahmen der Entwicklung von Gentechnologien und -anwendungen. Es ermöglicht die Anpassung von Instrumenten und Reagenzien und unterstützt innovative Finanzierungsmodelle. Für das kommende Jahr plant MGI die internationale Erweiterung des Programms. Mit mehr als 135 Publikationen zu MGI-Sequenzierern und mehr als 20 Petabyte an generierten Daten erfreut sich die MGI-Plattform weltweiter Unterstützung.

Neben dem Sequenziererportfolio hat MGI ein Produktportfolio für Arbeitsstationen zur automatisierten Probenvorbereitung entwickelt und erfüllt damit die Anforderungen der Gen-Sequenzierung mit ultrahohem Durchsatz. Außerdem stellte Dr. Jiang die Arbeitsstationen der MGISP-Produktreihe für die Probenvorbereitung, die MegaBOLT-Produktreihe für beschleunigte bioinformatische Analysen und das ZLIMS-Softwaresystem für Labormanagement mit NGS-Sequenzierungsprozess vor.

Darüber hinaus gab MGI auf der J.P. Morgan Healthcare-Konferenz seine globale Partnerschaft mit Paragon Genomics, einem Marktführer für zielgerichtete amplikonbasierte Anreicherungs- und Bibliotheksvorbereitungslösungen für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) von Assays bekannt. MGI übernimmt mit Ausnahme der USA in allen Gebieten weltweit den Vertrieb der CleanPlex®NGS-Panels von Paragon Genomics, die auf den Sequenziererplattformen von MGI zum Einsatz kommen. Im Gegenzug vertreibt Paragon Genomics die Arbeitsstationssysteme für die automatisierte Probenvorbereitung von MGI in den USA und in Kanada.

Informationen zu MGI

MGI Tech Co., Ltd. (MGI) ist eine Tochtergesellschaft des BGI-Konzerns, die effektive und bezahlbare Lösungen für Gesundheitsprodukte für alle Nutzer anbietet. Mithilfe seiner firmeneigenen Technologie produziert MGI Geräte, Anlagen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien für die Sequenzierung und unterstützt damit die Forschung im Bereich der Biowissenschaften, die Medizin und das Gesundheitswesen. Die MGI-Plattformen für zahlreiche biologische Anwendungen werden in der Gen-Sequenzierung, Massenspektronomie und medizinischen Bildgebung eingesetzt. Das Unternehmen setzt seine Mission der Entwicklung und Förderung fortschrittlicher Lifescience-Werkzeuge für das Gesundheitswesen der Zukunft in seinen umfassenden Echtzeitlösungen mit langer Lebensdauer um.

Informationen zum BGI-Konzern

BGI wurde 1999 mit der Vision gegründet, dass Genforschung dem Menschen dienen soll. Heute hat sich das Unternehmen zu einer der größten Genomikorganisationen der Welt entwickelt. Der Schwerpunkt von BGI liegt in Forschung und Anwendungen in den Bereichen Gesundheit, Pharmazie, Naturschutz und Umwelt. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, höchst profilierte Forschung aus, die in mehr als 2.130 Veröffentlichungen dokumentiert ist. BGI hat sich zum Ziel gesetzt, modernste Genomforschung für die globale Forschungscommunity und klinische Märkte hoch verfügbar zu machen. Dazu integriert das Unternehmen führende Technologien aus zahlreichen Bereichen der Branche, darunter die eigene BGI-Sequenzierplattform, Skalenvorteile sowie bioinformatische Expertenquellen. Darüber hinaus bietet BGI ein breites Portfolio an transformativen Gentestprodukten für die wichtigsten Krankheiten und löst damit das Versprechen genombasierter Diagnosen und individueller Gesundheitsversorgung für Anbieter aus dem medizinischen Bereich und Patienten ein.

