ORF SPORT + mit Volleyball-EM-Qualifikation der Damen und Herren

Am 9. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 9. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspielen der Damen Schweiz – Österreich um 16.55 Uhr und der Herren Kroatien – Österreich um 18.55 Uhr sowie die Höhepunkte vom Snowboard-PSL-Weltcup in Bad Gastein um 21.30 Uhr und vom Kite Masters 2017/18 um 22.30 Uhr.

Österreichs Volleyball-Herren haben den nächsten Schritt in Richtung Europameisterschaft gesetzt und schlugen Albanien in ihrem fünften Qualifikationsspiel vor 3.000 begeisterten Fans dank einer bärenstarken Leistung 3:0 (25:13, 25:21, 30:28). Am 9. Jänner gastieren die ÖVV-Herren zum Abschluss beim Letzten Kroatien. Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen hat Albanien in seinem fünften EM-Qualifikationsspiel souverän 3:0 (25:13, 25:9, 25:20) in die Schranken gewiesen. Damit kommt es am 9. Jänner im abschließenden Match in der Schweiz zum Showdown. Die ÖVV-Damen benötigen zumindest einen 3:1-Erfolg, um die Schweizerinnen, die am Samstag beim Gruppensieger Kroatien 0:3 (19:25, 9:25, 22:25) verloren, vom zweiten Tabellenplatz im Pool B verdrängen zu können und sich erstmals für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Peter Kleinmann.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 8. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at