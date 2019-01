Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Der Fördervertrag zwischen dem Land Niederösterreich und dem Verein ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich für die Jahre 2019, 2020 und 2021 wurde genehmigt. Die Höhe der Förderung beträgt pro Jahr 80.000 Euro.

Ebenso wurde ein Fördervertrag beschlossen, mit dem das Projekt der Universität für Bodenkultur Wien „Selbstermächtigung, Selbstorganisation und regionale Transformation – In der Modellregion Römerland Carnuntum“ mit insgesamt bis zu rd. 743.700 Euro unterstützt wird.

Der Gemeindeverband für Abfallbehandlung Bezirk Bruck an der Leitha errichtet für die Marktgemeinden Enzersdorf an der Fischa und Trautmannsdorf an der Leitha ein neues Wertstoffsammelzentrum (WSZ) für 7.422 Einwohner beider Gemeinden. Für die Errichtung des WSZ wird eine Förderung in der Höhe von 97.110 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau der ganztägigen Schulformen wurden für infrastrukturelle Maßnahmen Finanzmittel in der Höhe von 440.000 Euro genehmigt.

