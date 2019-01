Starke Knochen, gesunde Gelenke

Ein Vortrag von Mag. Ilona Leitner am 24.1.2019

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze lädt herzlich zum Vortrag „Starke Knochen, gesunde Gelenke“ von Mag. Ilona Leitner am Donnerstag, 24. Jänner 2019, um 18:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Eingang Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien.

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten: 01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

Probleme mit den Knochen sind keine Frage des Alters. Wer beweglich bleiben will und bis ins hohe Alter gesunde Knochen erhalten will, kann selbst viel dazu beitragen.

Pflanzliche Wirkstoffe, Vitamine und Spurenelemente richtig eingesetzt dienen dazu Schmerzen zu vermeiden, die Heilung bestehender Knochenprobleme günstig zu beeinflussen und der Osteoporose vorzubeugen. Das Risiko für Knochenbrüche durch schleichenden, altersbedingten Knochenabbau kann gesenkt und so die Lebensqualität erhalten werden.

Erfahren Sie in diesem Vortrag, was Sie für Ihre Knochengesundheit tun können und was dabei zu beachten ist!

Ein Vortrag von Mag. Ilona Leitner, Vorstand der Gesellschaft für Phytotherapie und ehemalige Präsidentin der Landesgeschäftsstelle Wien der Apothekerkammer, Apothekerin in 1140 Wien.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Tel.: 01/ 996 80 92, E-Mail: gesellschaft@oeggk.at

Website: www.oeggk.at

Datum: 24.01.2019, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Straße 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at/angebot

