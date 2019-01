ORF III am Mittwoch: „Land der Berge“-Premiere „Die Alpen im Winter – Zwischen Weihnacht und Fasnacht“

Außerdem: „Winter im Ausseerland“ in „Heimat Österreich“, dreiteiliger „Quantensprung“-Schwerpunkt zu winterlichen Gefahren

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 9. Jänner 2019, zeigt ORF III Kultur und Information zum Auftakt des Abends in „Heimat Österreich“ die Dokumentation „Winter im Ausseerland“ (20.15 Uhr). Der verschneite Loser, der Altausseer See und der Grundlsee bilden eine romantische Kulisse, vor der langjährige Traditionen gelebt werden: wie etwa das Treiben der berühmten Trommelweiber im Fasching– allesamt verkleidete Männer. Regisseur Alfred Ninaus hat diese Gegend im winterlichen Ambiente porträtiert und zeigt Mensch und Natur in der weißen Jahreszeit.

Danach präsentiert ORF III in „Land der Berge“ die ORF-III-Neuproduktion „Die Alpen im Winter – Zwischen Weihnachten und Fasnacht“ (21.05 Uhr) von Hans Jöchler. Die Dokumentation zeigt in atemberaubenden Luftaufnahmen die faszinierende Winterlandschaft der Südtiroler Dolomiten und der Bergregionen Osttirols. Im Tal steht am Beginn jedes neuen Jahres der Wechsel vom Weihnachtsbrauchtum zur Fasnachtszeit an. Zu den bekannten Tiroler Fasnachtsbräuchen gehört u. a. das Mullerlaufen in Thaur, eine Art Perchtenlauf.

Anschließend beschäftigt sich ein dreiteiliger „Quantensprung“-Abend mit den Gefahren, die von vermeintlich traumhaft verschneiten Winterlandschaften ausgehen können, besonders während der Skisaison. Zum Auftakt thematisiert Moderator Andreas Jäger in der ersten Sendung des Wissenschaftsmagazins in diesem Jahr „Weiße Naturgewalten: Lawinen, Eis und Schnee“ (21.55 Uhr). Dabei fährt er u. a. mit Ingrid Reiweger vom Institut für Alpine Naturgefahren der Wiener BOKU (Universität für Bodenkultur) zum steirischen Präbichl und untersucht die verschiedenen Lawinen-Arten und deren Auslöser. „Quantensprung – Die Doku“ gibt es danach im Doppelpack. Von einem Lawinenunglück erzählt zunächst die Produktion „Blons – Die größte Lawinenkatastrophe der Alpen“ (22.45 Uhr) von Gerhard Jelinek und Sabine Zink. Abschließend behandelt der Film „Kaprun – Inferno im Gletschertunnel“ (23.45 Uhr) von Karo Wolm den verhängnisvollen Brand im Tunnel der Gletscherbahn Kaprun, der am 11. November 2000 insgesamt 155 Menschen das Leben kostete.

