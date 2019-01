Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: Wohnbauoffensive wird mit Quartier Käthe-Dorsch-Gasse fortgesetzt und gestärkt

Gaal: Damit lebenswertes Wohnen in Wien leistbar bleibt: Im Westen Wiens entsteht neues Grätzl mit 400 geförderten Wohnungen

Wien (OTS) - Bis 2022 entstehen im 14. Bezirk rund 400 geförderte, 100 freifinanzierte Wohnungen und ein Generationenzentrum in günstiger Verkehrslage. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: „Die Wiener Wohnbauoffensive wird mit dem Quartier Käthe-Dorsch-Gasse fortgesetzt und gestärkt. Damit lebenswertes Wohnen in Wien leistbar bleibt, entsteht hier im Westen Wiens ein neues Grätzl am Puls der Zeit. Neben klassischen geförderten Wohnungen und SMART-Wohnungen liegt das Augenmerk auch auf innovativen und leistbaren Wohnmodellen für die wachsende Gruppe der Alleinerziehenden.“ Und gleich im Anschluss an das neue Wohnareal wird der Schulcampus „Wien West“ mit Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, sonderpädagogischen Einheiten und einer Musikschule errichtet.

„Dieses Quartier ist mit seinen vielen neuen Möglichkeiten definitiv eine große Bereicherung für Penzing“, sagt Bezirksvorsteherin Andrea Kalchbrenner.

Die neuen geförderten Wohnungen gehen aus einem von der ÖBB Immobilienmanagement GmbH und dem wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, durchgeführten und kürzlich abgeschlossenen Bauträgerwettbewerb hervor. Auf zwei Bauplätzen werden Wohnprojekte basierend auf den Qualitäten Ökonomie, Soziale Nachhaltigkeit, Architektur und Ökologie errichtet. Die Schwerpunkte lagen bei diesem Verfahren auf Bauen und Wohnen für Alleinerziehende und der Erarbeitung eines Energiekonzeptes für ein Plusenergie-Quartier. Die Planung eines Mobilitätskonzeptes mit unterschiedlichen Mobilitätsangeboten und Mobilitätsberatung beim Einzug stellt einen weiteren Fixpunkt des Wettbewerbes dar. Die Gesamtbaukosten belaufen sich für die geförderten Neubauprojekte mit 230 geförderten Mietwohnungen, 116 SMART-Wohnungen und 56 Plätzen in Wohngemeinschaften auf rund 50 Millionen Euro. Der Förderaufwand beträgt rund 15 Millionen Euro.

Wettbewerbsgebiet

Das Wettbewerbsareal liegt im Bezirksteil „Baumgarten“ nördlich des Wienflusses und wird im Norden durch die Bahntrasse der ÖBB begrenzt. Im Westen liegt eine derzeit noch unbebaute Fläche, auf welcher zeitgleich ein Bildungscampus errichtet wird. „Seit vielen Jahren ermöglichen die ÖBB durch Zusammenlegung von Standorten, dass großflächige innerstädtische Stadtentwicklung möglich wird. Am knapp 30.000 m2 großen Projektgebiet Wien Deutschordenstraße / Käthe-Dorsch-Gasse können demnächst Wohneinheiten und ein Schulcampus realisiert werden. Hier ist gefördertes Wohnen mit dem Schwerpunkt Innovative Wohnmodelle für Alleinerziehende vorgesehen. Ein zusätzlicher Pluspunkt des Projektes ist die Nähe zu den öffentlichen Verkehrsmitteln im Bahnhof Hütteldorf“, so Siegfried Burger-Schattauer von der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH.

Öffentlicher Verkehr und Infrastruktur

Die hervorragende Erschließung des Gebietes mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt vorrangig durch die U-Bahnlinie U4 entlang des Hietzinger Kais (Station Ober St. Veit). Weitere öffentliche Verkehrslinien in unmittelbarer Umgebung sind die Buslinien 47A, 47B, 53A, 54A und 54B, die Schnellbahnlinien S45, S50 und S80, sowie die Regionalbus-Linie 145. Einrichtungen zur Nahversorgung, Cafés und Restaurants befinden sich in Gehweite. Der Campus „Wien West“, direkt anschließend an das Wettbewerbsgebiet, soll bis Sommer 2022 fertiggestellt werden und insgesamt 12 Kindergartengruppen, 29 Ganztagesschulklassen und 4 sonderpädagogische Klassen beheimaten.

Bauplatz A (Fixstarter)

Bauträger: MIGRA Gemeinnützige Wohnungsges.m.b.H.

Architektur: Baumschlager Hutter ZT GmbH / SMAC Smart Architectural Concepts KG

Landschaftsplanung & Soziale Nachhaltigkeit: PlanSinn Planung & Kommunikation GmbH

Auf dem rund 5.000 m2 großen Bauplatz A errichtet das Siegerteam MIGRA/ Baumschlager Hutter ZT GmbH / SMAC Smart Architectural Concepts KG/PlanSinn Planung & Kommunikation GmbH drei Baukörper mit 69 geförderten Mietwohnungen, davon 23 SMART-Wohnungen sowie 97 freifinanzierten Wohnungen. Das Projekt „(Tante) Käthes Grätzl“ umfasst einen bunten Wohnungsmix mit einem hohen Anteil an gut leistbaren Wohnungen für Alleinerziehende. Gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, ein Nahversorger beim Allianzstadion und der Bildungscampus als Nachbar tragen zur urbanen Qualität bei. Mit dem Support des Vereins JUNO werden Aktivitäten für ein gutes Zusammenleben gesetzt. JUNO ist ein Verein von und für Alleinerziehende. Neben einer Beratungsstelle für Alleinerziehende leistet JUNO viel Arbeit im Bereich alleinerziehendes Wohnen. Treffen mit anderen und gegenseitige Unterstützung ermöglichen es Alleinerziehenden den Alltag leichter zu meistern.

Konditionen: für die geförderten Mietwohnungen: Eigenmittel 295,-Euro/m2, monatliche Kosten ca. 8,91 Euro/m2 ; für die SMART-Wohnungen: keine Eigenmittel, monatliche Kosten ca. 7,50 Euro/m2

Bauplatz B

Bauträger: WBV-GPA Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Architektur: Arch. C. Lechner & Partner ZT GmbH / Berger + Parkkinen Architekten ZT GmbH

Landschaftsplanung: Lindle + Bukor Atelier für Landschaft

Soziale Nachhaltigkeit: DI Dr. Joachim Brech

Auf dem rund 10.500 m2 großen Bauplatz B entsteht mit dem Projekt „Wiental Terrassen“ mit 184 geförderten Mietwohnungen und 93 SMART-Wohnungen ein großes Angebot an Wohnungen für Getrennt- und Alleinerziehende. Die gute Kommunikation zwischen den unterschiedlichen BewohnerInnen steht im Fokus. Einfache Gemeinschaftsräume und Freiflächen werden geschickt kombiniert und vielfältig genutzt. Im Generationenzentrum „All in Penzing“, dem Herzstück des Zentrums, treffen sich alle Generationen um zu plaudern, zu kochen und um Nachbarschaftsaktivitäten zu betreiben. Die Höfe und Terrassen werden gärtnerisch ausgestaltet. Eine intensive Bepflanzung der Innenhöfe trägt zur Reduktion der sommerlichen Überhitzung bei. Durch die Begrünung der Dächer und Fassaden mit Baumtrögen und Kletterpflanzen entsteht eine vielfältige Flora.

Konditionen: für die geförderten Mietwohnungen: Eigenmittel 298,-Euro/m2, monatliche Kosten ca. 7,97 Euro/m2; für die SMART-Wohnungen: Eigenmittel 60,- Euro/m2, monatliche Kosten ca. 7,50 Euro/m2

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Pressesprecher StRin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000–98057

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at



Nicole Büchl

Unternehmenskommunikation wohnfonds_wien

Tel.: 01/4035919–86669

E-Mail: nicole.buechl @ wohnfonds.wien.at