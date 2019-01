Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Nat King Cole in Wolkersdorf bis zu Gottfried von Einem in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Dienstag, 8. Jänner, widmen sich Doris Schröder & Friends ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf in einer Jam Session der Musik von Nat King Cole und bringen zu dessen 100. Geburtstag Songs wie „L.O.V.E“, „I Love You for Sentimental Reasons“, „Route 66“, „Smile“ etc. zu Gehör. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Die Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Vahid Khadem-Missagh startet mit „Fantasiebildern" in das neue Jahr: Zu hören ist das Programm mit Werken von Johann Strauß, Jules Massenet, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Antonín Dvořák u. a. am Donnerstag, 10. Jänner, ab 19 Uhr im Palmenhaus Gmünd, am Freitag, 11. Jänner, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf sowie am Samstag, 12. Jänner, ab 19 Uhr im Vivea Gesundheitshotel Bad Traunstein. Vor diesen Konzerten spielt die Academia Allegro Vivo jeweils ab 16 Uhr unter dem Motto „Fantastisch" ein moderiertes Kinder-Neujahrskonzert. Karten für Gmünd unter 02852/52506-101, für Ziersdorf unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at sowie für Bad Traunstein unter 02878/6077 und /25050; nähere Informationen bei Allegro Vivo unter 02982/4319, e-mail office @ allegro-vivo.at und www.allegro-vivo.at.

Am Freitag, 11. Jänner, bringt China Moses, Tochter von Dee Dee Bridgewater, ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten unter dem Titel „Nightintales“ eine Mischung aus Vintage-R’n’B und Jazz auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Freitag, 11. Jänner, bestreiten Dorothy Khadem-Missagh, Julian Walder und Vocalitas als Dorothy & Friends ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden ein Benefizkonzert für den Waldorfkindergarten Bad Vöslau und in Gedenken an Andrea Gabriela Nutz. Auf dem Programm stehen dabei u. a. Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate in e-moll, Ludwig van Beethovens Grande Sonate „Pathetique“ und César Francks Sonate in A-Dur. Nähere Informationen und Karten beim Ticketservice im Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Freitag, 11. Jänner, lädt auch das Alte Depot in Mistelbach zu einer „Elvis-Birthday-Night", bei der Reinhard Reiskopf & Friends ab 20.30 Uhr den „King of Rock'n'Roll“ mit einem Querschnitt seiner Hits von 1956 bis in die 1970er-Jahre hochleben lassen. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Schließlich gedenken die „Meisterkonzerte St. Pölten“ am Sonntag, 13. Jänner, ab 19.30 Uhr in einer Gala im Großen Stadtsaal der Landeshauptstadt des 100. Geburtstags von Gottfried von Einem: Neben Werken des Jubilars wie den Mozart-Variationen der „Steinbeis-Serenade" für Klavier, Streicher und Bläser-Oktett interpretieren neun Instrumentalisten rund um Robert Lehrbaumer dabei auch Stücke von dessen Lieblingskomponisten Joseph Haydn (Bläserquintett „San Antoni"), Wolfgang Amadeus Mozart (Flöten-Rondo) und Franz Schubert („Notturno" für Klavier-Trio). Dazu präsentieren Erhard Busek und Caspar Einem Anekdoten aus dem Leben des Komponisten. Karten bei der Buchhandlung Schubert unter 02742/35 31 89; nähere Informationen bei der Kulturabteilung des Magistrats St. Pölten unter 02742/333-2601, e-mail meisterkonzerte @ st-poelten.gv.at und www.klangweile.at/meisterkonzerte bzw. www.musique.at/meisterkonzerte.

