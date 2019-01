Bad Bük auf der Ferien Messe Wien – Stand 805 Halle A

Therme Bük mit attraktiven Angeboten für Messebesucher

Bükfürdő / Bad Bük (OTS) - Mit der Ferien Messe Wien sind auch die winterlichen kalten Tage angebrochen und man sehnt sich nach wärmenden Wohlfühlmomenten. Tanken Sie Ruhe und Gesundheit in der Therme Bük! Tauchen Sie ein in das sanfte warme Heilwasser einer magischen Wohlfühloase in den ungarischen Voralpen. Die Therme Bük ist die beste Wahl für einen entspannten Thermentag mit garantiertem Thermenglück. Informieren Sie sich über die Wohlfühlangebote auf der Ferien Messe Wien am Bad Bük (Bükfürdő) Stand!

Therme Bük – jetz noch mehr Thermenglück!

www.visitbuk.hu www.thermebuk.hu

