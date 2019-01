MQ Jahres-PK: Kultur-Highlights und Besucherbefragung

Wien (OTS) - Im Rahmen des MQ Jahres-Pressegesprächs am Dienstag, den 15. Jänner 2019 präsentiert MQ Direktor Christian Strasser die Ergebnisse der aktuellen Besucherbefragung: Was verbinden die WienerInnen mit ihrem MQ? Wie entwickelten sich die BesucherInnenzahlen? Welchen Stellenwert hat das MQ in der Kultur und im Tourismus? Zudem werden die Highlights des Kulturprogramms vorgestellt: dazu zählen u.a. eine Zusammenarbeit mit der Künstlerin Deborah Sengl sowie Ausstellungen im frei_raum Q21 exhibition space von Bogomir Doringer unter dem Titel „Dance of Urgency“ und Marcello Farabegoli sowie Co-Kuratorin Liesa Takagi, die Japan in den Fokus ihrer Schau rücken.



MQ Jahres-Pressegespräch 2019

Kultur-Highlights und Besucherbefragung im MuseumsQuartier

Dienstag, 15. Jänner, 10h

Barocke Suite B



Als Gesprächspartner erwarten Sie:



Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien

sowie

Deborah Sengl, Künstlerin

Elisabeth Hajek, Kuratorin frei_raum Q21 exhibition space

Bogomir Doringer, Kurator und Künstler

Marcello Farabegoli, Kurator

Liesa Takagi, Co-Kuratorin



