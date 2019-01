VAMED Vitality World übernimmt Betriebsführung des Thermen- und Golfhotels Bad Waltersdorf

Wien (OTS) - Die Thermenregion der Steiermark ist weit über die Grenzen hinweg bekannt. Einer der Vorzeigebetriebe in dieser Region ist das Thermen- und Golfhotel Bad Waltersdorf. Das Hotel firmiert seit 1.1.2019 unter dem neuen Markennamen Spa Resort Styria und wird von der VAMED Vitality World gemanagt.

Über die VAMED Vitality World

Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Unter der 2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED Vitality World betreibt die VAMED zehn der beliebtesten heimischen Thermen- und Gesundheitsresorts: den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg , die Therme Laa – Hotel und Spa, die St. Martins Therme & Lodge, die Therme Wien, das GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN SPA Zell am See-Kaprun, das la pura women´s health resort kamptal und das Spa Resort Styria in Österreich und mit dem Aquaworld Resort Budapest eines der größten Thermenresorts Ungarns. Mit 3,2 Millionen Gästen in Österreich jährlich in den Thermen der VAMED Vitality World ist die VAMED Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts.

