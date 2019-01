UPC TV App ab sofort im T-Mobile-Netz und für Amazon Fire TV verfügbar

UPC-Kunden empfangen über 100 TV-Sender jetzt auch im Mobilfunknetz von T-Mobile und tele.ring

UPC TV App ab sofort auch für Amazon Fire TV, Smarte TV-Geräte mit Android TV und Nvidia Shield verfügbar

App ist für UPC-Kunden mit TV- und Internet-Paketen kostenlos, für UPC-Internetkunden um 6,90 Euro monatlich

Bildmaterial unter https://flic.kr/s/aHsmxg2jds

Ab sofort ist die UPC TV App, das mobile TV-Erlebnis mit den Fernsehangeboten von UPC, auch im gesamten T-Mobile- und tele.ring-Netz für UPC-Kunden verfügbar. Somit ist die Nutzung der TV App unterwegs oder am zweiten Wohnsitz noch einfacher. Das ist ein weiterer Schritt in der Integration der beiden Unternehmen, die den Kunden von T-Mobile und UPC das Beste beider Welten geben soll. Bisher konnte die UPC TV App nur im UPC-Netz genutzt werden (UPC WLAN zuhause, UPC Mobile).

Erstmals für Amazon Fire TV und Android TV verfügbar

Im iTunes Store, im Google Play Store und im Microsoft Store steht die UPC TV App schon seit einiger Zeit für Smartphones, Tablets und Windows-Computer zum Download bereit. Neu verfügbar ist das mobile TV-Erlebnis für Smart-TVs mit Android TV Betriebssystem, Amazon Fire TV und Nvidia Shield. Ergänzend ist das Angebot auch über die Online Plattform www.upctv.at abrufbar. Mit der UPC TV App sehen Kunden Live TV, Replay (Sendungen sieben Tage im Nachhinein ansehen) und Catch-Up-TV-Inhalte (Mediatheken von TV-Sendern der letzten Tage und Wochen) mobil und auf mehreren Geräten. Bis zu drei Logins können gleichzeitig auf unterschiedlichen Geräten aktiv sein, entweder im UPC Heim-WLAN oder in den Mobilfunknetzen von UPC Mobile und ab sofort auch von T-Mobile und tele.ring.

TV App in vielen Produkten ohne Zusatzkosten inkludiert

Nutzt man bereits ein Fernsehprodukt von UPC mit einem Speed- und TV-Paket, ist die App dazu inkludiert und man kann zahlreiche Sender seines TV-Pakets auf mehreren Geräten sehen. UPC-Internet-Kunden (Kabel und DSL) können die UPC TV App auch ohne TV-Produkt um 6,90 Euro monatlich und ohne Bindung beziehen. Das erste Monat ist kostenlos, wenn in den letzten sechs Monaten weder ein UPC TV-Produkt, noch die TV App bezogen wurde.

Die Nutzung der TV App setzt folgende Betriebssystem-Softwareversionen voraus: Android 4.1 oder höher, iOS 9.0 oder höher, Windows 10, Android TV Betriebssystem, Amazon Fire TV bzw. Amazon Fire TV Stick ab der 2. Generation.

In der TV App verfügbare Sender

Die in der App verfügbaren TV-Kanäle (über 100 Sender, davon über 25 in HD) orientieren sich am TV-Produkt, das aktuell vom Kunden bezogen wird. Zudem kann es aus lizenzrechtlichen Gründen dazu kommen, dass einzelne Sender nicht mobil oder mit Replay-Funktion bereitgestellt werden dürfen. Eine Senderliste zeigt auf einen Blick, welche Sender inkludiert sind.

Volles Programm bietet alternativ ein UPC-TV-Paket mit dem UPC Horizon HD Recorder. Auf der Fernsehplattform stehen noch mehr TV-Kanäle und die Aufnahmefunktion mit 500 GB Festplattenspeicher zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Kunden mit On Demand Zugang zu über 7.000 Titeln, davon ca. 3.000 kostenlos.

Weitere Information unter www.upc.at/tv-app

Bildmaterial unter https://flic.kr/s/aHsmxg2jds

Die UPC TV App Senderliste unter https://www.ots.at/redirect/upc2

Android TV kompatible Geräte unter https://www.android.com/tv

