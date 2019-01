Donaustadt: 2 „Neujahrskonzerte“ am Wochenende

Wien (OTS/RK) - Zum siebten Mal konnte der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ das ausgezeichnete Salon-Orchester „Sinfonietta dell‘ Arte“ für das „Eßlinger Neujahrskonzert“ engagieren. Weil der Publikumszustrom in der Vergangenheit groß war, gibt es heuer zwei Termine: Das beschwingte „Eßlinger Neujahrskonzert 2019“ findet am Samstag, 12. Jänner, ab 19.00 Uhr, sowie am Sonntag, 13. Jänner, ab 15.30 Uhr statt. Veranstaltungsstätte ist wie eh und je der gemütliche „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Geleitet wird das Ensemble durch Maestro Konstantin Illievsky. Auf dem Programm stehen ausgesuchte Werke von Strauß (Vater und Sohn), Lanner und anderen namhaften Tonsetzern. Reservierung: Telefon 774 80 72, E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at. Information: Telefon 0699/180 646 40. E-Mails an die Vereinsobfrau, Angela Hannappi:

kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Salonorchester „Sinfonietta dell‘ Arte“

(Verein „Klassik im Marchfeld, KIM“):

https://neu.klassik-im-marchfeld.at/Orchester.htm

Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

Kulturelle Angebote im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

