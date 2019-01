Streit, Sex und Gebell: Lärm in der Nachbarschaft Störfaktor Nummer 1

Nürnberg/Wien (ots) -

In einer repräsentativen Umfrage hat immowelt.at untersucht,

welche Eigenarten Österreicher an ihren Nachbarn stören:



- Lärm ist der häufigste Störfaktor: Streitgespräche (22 Prozent),

Haustiere (20 Prozent) und laute Musik (17 Prozent) nerven die

Österreicher - 6 Prozent ist sogar der Sex von nebenan zu laut

- Zigarettenqualm des Nachbarn stinkt 21 Prozent der Österreicher

- Ältere Menschen sind toleranter - 53 Prozent der über

65-jährigen führen eine friedliche Nachbarschaft

- Menschen auf dem Land (44 Prozent) können eher mit den

Eigenarten der Nachbarn leben als Bewohner von Großstädten (30

Prozent)



Streit, Gebell und lautstarker Sex: Lärm ist Störfaktor Nummer 1

in Österreichs Nachbarschaft. Das zeigt eine repräsentative Umfrage

von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs.

Am meisten fühlen sich die Österreicher belästigt, wenn die Nachbarn

lautstark zanken. Bei 22 Prozent drückt das die Stimmung - sie

wünschen sich mehr Ruhe im Haus. Die tierischen Mitbewohner der

Nachbarschaft erwärmen auch nicht jedermanns Herz: Kläfft Waldi ohne

Pause hat bei jedem 5. die Tierliebe ein Ende gefunden. Doch damit

ist der Radau im Haus noch lange nicht vorbei: Wenn der Nachbar die

Musik aufdreht, sind 17 Prozent der Befragten genervt und bei 12

Prozent strapaziert der knatternde Rasenmäher den Geduldsfaden. Wer

glaubt, dass nachts endlich Ruhe ist, hat weit gefehlt: 6 Prozent

raubt der laute Sex der Nachbarn den Schlaf.



Aber nicht nur Lärm, auch die Tschik des Nachbarn bringt

Österreicher auf die Palme: Zigarettenqualm des Nachbarn, der in die

eigene Wohnung zieht, ist für gut jeden 5. Österreicher unerträglich.

Bei 21 Prozent belastet er das nachbarschaftliche Verhältnis. Trotz

all dieser Kritik können aber 40 Prozent mit ihren Nachbarn gut

leben.



Ältere Menschen zeigen sich toleranter



Vorurteile darüber, dass Senioren sich schneller gestört fühlen,

kann die repräsentative Studie von immowelt.at nicht bestätigen. Ganz

im Gegenteil: Mehr als die Hälfte der Menschen über 65 Jahre (53

Prozent) führen ein gutes Nachbarschaftsverhältnis. Die Altersgruppe

zwischen 18 und 29 zeigt sich weniger tolerant: Nur 29 Prozent der

Befragten gaben an, dass sie Glück mit ihren Nachbarn haben. Die

Ergebnisse der Studie spiegeln sich im typischen Wohnverhalten der

Altersgruppen wieder: Während Senioren meist im ruhigen Eigenheim

leben, hat die jüngere Generation üblicherweise mehr Trubel im

Mehrfamilienhaus.



Nachbarschaft in kleinen Städten friedlicher



Eine friedliche Nachbarschaft hängt auch von der Größe der Stadt

ab. Insgesamt pflegen die Einwohner kleinerer Städte ein

entspannteres Nachbarschaftsverhältnis. 44 Prozent der Österreicher,

die auf dem Land oder in kleinen Städten unter 50.000 Einwohnern

leben, haben nichts an ihren Nachbarn auszusetzen. In größeren

Städten wie Graz, Linz oder Salzburg können nur 30 Prozent mit den

Eigenheiten von nebenan leben. Eine dichtete Besiedelung in

Ballungszentren sorgt also für mehr Reibereien.



Die Ergebnisse der Studie im Überblick:



Was können Sie bei Ihrer Nachbarschaft überhaupt nicht leiden?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Nichts, ich habe Glück mit meinen Nachbarn: 40 Prozent

- Laute Gespräche (z.B. Streitgespräche, Telefonate): 22 Prozent

- Rauchender Nachbar, dessen Zigarettenqualm in Ihre Wohnung

zieht: 21 Prozent

- Nervige Haustiere: 20 Prozent Laute Elektronik (z.B.

Staubsauger, TV, Musik): 17 Prozent

- Laute Gartengeräte (z.B. Rasenmäher, Laubbläser): 12 Prozent

Nachtaktiver Nachbar in einer hellhörigen Wohnung: 11 Prozent

- Lärmende oder spielende Kinder: 7 Prozent

- Sexgeräusche: 6 Prozent

- Optische Beeinträchtigungen, die das ästhetische Empfinden

massiv stören (z.B. abscheuliche Deko, Gartenzwerge): 5 Prozent



- Im Hausflur abgestellter Kinderwagen oder Rollstuhl/Rollator: 4

Prozent



Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:

http://ots.de/KDLicc



Für die von immowelt.at beauftragte repräsentative Studie "Wohnen

und Leben 2018" wurden im Februar 2018 österreichweit 501 Personen

(Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.



