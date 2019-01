wefox: Geschäftsführerwechsel in Österreich

Werner Holzhauser zieht sich zurück, Milan Veskovic und Karl Grandl folgen nach

Es war eine unglaublich spannende Zeit, in der wir es geschafft haben Berührungsängste zwischen einem jungen StartUp und der alteingesessenen Versicherungswirtschaft auf ein Minimum zu reduzieren. Wir haben großartige Kooperationen zwischen Old & New Economy ins Laufen gebracht. Auch die Kooperation mit DIE Maklergruppe läuft hervorragend und wefox steht auf stabilen Beinen. Damit ist für mich auch genau jetzt ein guter Zeitpunkt, die operativen Geschäfte zu übergeben und wieder volle Konzentration darauf zu legen, mein eigenes Unternehmen Valued ASSET weiterzuentwickeln. Werner Holzhauser

Wir respektieren natürlich den Wunsch von Werner Holzhauser, sich zurückzuziehen. Ich möchte ihm im Namen des gesamten Managements ein herzliches Dankeschön für seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit aussprechen. Er hat den Markt in Österreich für wefox durch sein großes Engagement, das Einbringen seines Netzwerkes und sein Know-How sehr erfolgreich für unsere weitere Geschäftstätigkeit geebnet." Julian Teicke, CEO der wefox Group

Wien (OTS) - wefox Österreich strukturiert sich neu. Milan Veskovic und Karl Grandl übernehmen ab 1. Februar die Leitung der österreichischen Niederlassung des InsurTech Unternehmens mit Sitz in Berlin. Nach über zwei Jahren intensiver Auf- und Ausbauarbeit verlässt Holzhauser wefox auf eigenen Wunsch.

Erfahrene Versicherungsmanager übernehmen die österreichische Geschäftsführung

Milan Veskovic (38), Chief Sales Officer bei wefox und Karl Grandl (47), Chief Insurance Officer, beide seit Juni bei wefox an Bord, übernehmen mit 1. Jänner 2019 die Geschäftsführung der wefox Austria GmbH. Veskovic ist Vertriebsmanager mit mehrjähriger internationaler Erfahrung in führenden Vertriebsfunktionen bei der Société Générale, zuvor bei der Generali Versicherung und der Signal Iduna Gruppe. Grandl war zuvor bei GetSafe und Swiss Life tätig. Er gilt aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Assekuranz als ausgewiesener Kenner der Branche. Außerdem war Grandl Dozent für Finanzmathematik, Statistik und Portfoliomanagement an der Schweizer Privatuniversität, EU Business School.

