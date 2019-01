Neptune erhält Zulassung zur Cannabisverarbeitung von Health Canada

Neptune Wellness Solutions Inc. ("Neptune" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) gibt heute mit Freude bekannt, dass es von Health Canada die Lizenz zur Verarbeitung von Cannabis erhalten hat.

"2017 haben wir unsere strategische Vision neu ausgerichtet, um das Unternehmen in Wachstumsmärkten wie dem legalen Cannabismarkt zu positionieren. Wir wollen zu einem Weltmarktführer im Bereich der Extraktion, Purifikation und Formulierung von Cannabis für wertschöpfende und differenzierte Produkte werden. Seither arbeiten wir an der Umsetzung einer sorgfältig geplanten Roadmap, um unsere beachtliche Produktionskapazität herzustellen, kommerzielle Mehrjahresverträge mit Branchengrößen wie Canopy Growth abzuschließen und unsere strategischen Geschäftsbeziehungen auszubauen. Gerade erst haben wir einen Kooperationsvertrag mit Lonza unterzeichnet, ein Weltmarktführer bei der Produktion differenzierter wertschöpfender Kapseln. Parallel dazu durchlaufen wir verschiedene Schritte des Lizenzierungsverfahrens. Mit der Lizenzerteilung durch Health Canada eröffnet sich heute für uns das enorme Potenzial des Cannabismarkts, und wir sind ohne Einschränkung bereit, unsere Extraktionsleistungen zu kommerzialisieren. Dieser Meilenstein geht auf die Professionalität und die Erfahrung des von Michel Timperio geführten Teams zurück. Michel kann es kaum erwarten, unser visionäres Versprechen endlich einzulösen. Darüber hinaus sind wir sehr stolz darauf, als eines von wenigen Unternehmen mit Sitz in Quebec eine Lizenz von Health Canada zu erhalten. Wir freuen uns darauf, diesen aufstrebenden Sektor in unserer Heimatprovinz mit aufzubauen", sagte Jim Hamilton, President & CEO von Neptune.

Mit der Lizenzerteilung durch Health Canada ist Neptune zur Verarbeitung von getrocknetem Cannabis, zur Herstellung und Purifikation von Cannabis-Extrakten und Cannabisölen sowie zum Verkauf seiner Leistungen an andere Lizenzinhaber berechtigt. Schon bald soll der GMP-zertifizierte Neptune-Standort in Sherbrooke (Quebec) auf einer Fläche von ca. 4650 Quadratmetern die Produktion aufnehmen. Das Unternehmen erwartet Umsätze aus bestehenden Lieferverträgen, weitere Verträge stehen kurz vor der Unterzeichnung.

Neptune ist weiterhin auf einem guten Weg, um Phase II seiner Kapazitätserweiterung bis März 2019 zum Abschluss zu bringen. Damit erhöht sich die Verarbeitungskapazität der Anlage von derzeit 30.000 kg getrocknetem Cannabis auf 200.000 kg. Damit positioniert sich Neptune als einer der größten Cannabisverarbeiter in Kanada. Der Standort Sherbrooke bietet darüber hinaus ein enormes Potenzial zur Kapazitätserweiterung von bis zu 6.000 metrischen Tonnen, um die weltweite Nachfrage nach medizinischen Cannabisprodukten zu erfüllen. Durch die Kooperation mit Lonza bei der Herstellung einzigartiger wertschöpfender Kapseln, kombiniert mit der beachtlichen Produktionsleistung, ist Neptune in der Lage, sich wie strategisch geplant von einem Dienstleister für andere Lizenzinhaber zu einem Anbieter differenzierter Cannabisprodukte für kanadische Kunden zu wandeln. Neben der Verarbeitungslizenz hat das Unternehmen bereits bei Health Canada eine Verkaufslizenz für Cannabisprodukte beantragt. Dann können Cannabis-Fertigprodukte direkt an Verbraucher und Patienten verkauft werden.

"Dies ist eine aufregende Zeit für Neptune. Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, unsere Kernkompetenzen auf zukunftsträchtige Produktkategorien im Verbrauchermarkt zu verlagern. Dazu entwickeln wir kommerzialisierbare, differenzierte Formulierungen für den boomenden Cannabismarkt. Neptunes langjährige wissenschaftliche Erfahrung und Expertise bei der Formulierung natürlicher Gesundheitsprodukte untermauert unsere Kompetenz bei der Entwicklung von Formulierungen in herausragender Qualität für unsere Geschäftskunden. Mit der Lizenzerteilung durch die Regulierungsbehörde schlagen wir einen neuen Wachstumskurs ein. Neptune positioniert sich damit als Anbieter von extrahierten Cannabisprodukten in diesem riesigen und wachstumsstarken Marktsegment", stellte Hamilton abschließend fest.

Informationen zu Neptune Wellness Solutions Inc.

Neptune Wellness Solutions ist auf die Extraktion, Purifikation und Formulierung von Health- und Wellnessprodukten spezialisiert. Neptune hat jahrzehntelange Erfahrung mit natürlichen Produkten, die es in den legalen Cannabissektor mitbringt. Es besitzt die Genehmigung von Health Canada zur Verarbeitung von Cannabis für die Herstellung von Cannabis-Extrakten und -Ölen an seinem ca. 4650 Quadratmeter großen Standort in Sherbrooke (Quebec, Kanada). Neptune verfügt über die notwendige wissenschaftliche und technologische Expertise, um Fachleistungen für Lizenzinhaber bereitzustellen. Dies geschieht im Rahmen einer mehrphasigen Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von wertschöpfenden und differenzierten Produkten für den kanadischen und globalen Cannabismarkt. Neptune beschäftigt sich außerdem mit der Formulierung, Entwicklung und kommerziellen Vermarktung von gebrauchsfertigen Ernährungslösungen und patentierten Inhaltsstoffen wie MaxSimil® und verschiedene Fisch- und Samenöle. Der Firmensitz befindet sich in Laval (Quebec, Kanada).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze der USA und Kanadas. Solche zukunftsgerichteten Aussagen enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Neptune deutlich von vergangenen Ergebnissen oder irgendwelchen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder stillschweigend angedeutet werden. Neben Aussagen, die explizit solche Risiken und Unsicherheiten beschreiben, wird dem Leser nachdrücklich empfohlen, auf Aussagen mit Begriffen wie "glaubt", "Glaube", "erwartet", "beabsichtigt", "antizipiert", "wird", "sollte" oder "plant" zu achten, die ebenfalls zukunftsgerichtet sind und Unsicherheit ausdrücken. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur die Sicht zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Informationen oder Aussagen hinsichtlich unseres Vermögens, irgendwelche Produkte auf Cannabisbasis für den legalen Cannabismarkt zu entwickeln, zu produzieren, zu liefern, zu bewerben oder aus deren Verkauf Umsätze zu erzielen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Vorsichtshinweis sowie den Abschnitt "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information" in Neptunes letztem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form, "AIF") eingeschränkt, das auch Bestandteil von Neptunes letztem Geschäftsbericht auf Formular 40-F ist und auf SEDAR unter http://www.sedar.com/ , auf EDGAR unter http://www.sec.gov/edgar.shtml und in der Investorenrubrik auf Neptunes Website unter http://www.neptunecorp.com/ eingesehen werden kann. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen übernimmt Neptune keine Verpflichtung, irgendwelche derartige zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zudem ganz allgemein weiteren Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in Neptunes öffentlichen, bei der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) und der kanadischen Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Weitere Informationen über diese Annahmen, Risiken und Unsicherheiten finden Sie im AIF unter "Risk Factors".

Weder NASDAQ noch die Toronto Stock Exchange übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

