Lanny Davis, Sprecher von Dmitry Firtash, gibt anlässlich des jüngsten Artikels in den New York Times Telefon-Pressekonferenz

Washington (ots/PRNewswire) -

Audio-Pressekonferenz um 15:00 Uhr, OEZ/14:00 Uhr, MEZ/8:00 Uhr, EST, Dienstag

WAS : Pressekonferenz für die

US- und die

ukrainischen Medien als

Reaktion auf den

jüngsten New York Times

Artikel (siehe Link: https://nyti.ms/2RvhY01

), um zu demonstrieren,

dass McKinsey, und

nicht Dmitry Firtash

oder sein Mitarbeiter,

ein Dokument verfasst

haben, gemäß welchem

laut der

US-Staatsanwaltschaft

die Zahlung von

Schmiergeldern an

Beamte in Indien

vorgeschlagen wurde.

Lanny Davis wird als

Reaktion auf diesen

Artikel im Namen von

Herrn Firtash eine

Erklärung abgeben und

Fragen beantworten.

WER : Lanny Davis - Sprecher

von Dmitry Firtash in

Washington, D.C., Davis

Goldberg & Galper PLLC

WANN Dienstag, 8. Januar

: 2019

15:00 OEZ/14:00

MEZ/8:00 EST

WO : Telefonkonferenz

Einwahlnummer aus den

USA: 1-800-311-9402;

Passcode 2468

Einwahlnummer aus

Österreich: 0800295197;

Passcode 2468

Einwahlnummer aus der

Ukraine: 0800503181;

Passcode 2468

JOURNALISTEN/REPORTER WERDEN EINGELADEN, FRAGEN ZU STELLEN



VERÖFFENTLICHT VON DAVIS GOLDBERG GALPER, OFFIZIELL EINGETRAGENER REPRÄSENTANT DER AUSLÄNDISCHEN RECHTSPERSON DMITRYO FIRTASH. WEITERE INFORMATIONEN SIND ÜBER DAS JUSTIZMINISTERIUM DER VEREINIGTEN STAATEN IN WASHINGTON, D.C. ERHÄLTLICH.

Rückfragen & Kontakt:

Eleanor McManus

emcmanus @ dggpllc.com

(202) 899-3846 Festnetz

(202) 460-1451 Mobiltelefon