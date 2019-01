Nehammer: Mit dem Ableben von Karl Heinz Ritschel verliert die österreichische Medienlandschaft einen großen Journalisten

Nehammer betroffen über den Tod Karl Heinz Ritschels

Wien (OTS) - "Mit Karl Heinz Ritschel verliert die Medienlandschaft Österreichs einen prägenden Kopf", so der Mediensprecher und Generalsekretär der neuen Volkspartei, Karl Nehammer, zum Ableben des ehemaligen SN-Chefredakteurs.



"Karl Heinz Ritschel hat mit seinem Wirken bei unterschiedlichen Stationen wie etwa beim Bild-Telegraf, der Kleinen Zeitung oder auch durch die Leitung des Wirtschaftsressorts der SN sowie letztlich als Chefredakteur in Salzburg, positive Spuren in der Medienlandschaft Österreichs hinterlassen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern", so Nehammer abschließend.



