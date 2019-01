Olischar/Aichinger: Trauer um Robert Kauer

Langjähriger ÖVP-Gemeinderat und Kultursprecher im 84. Lebensjahr verstorben

Wien (OTS) - „Tief bestürzt“ zeigen sich ÖVP Wien Klubobfrau Elisabeth Olischar und Kultursprecher Fritz Aichinger über das Ableben von Robert Kauer, dem langjährigen Gemeinderat und Kultursprecher.

Robert Kauer brachte sich nicht nur als Gemeinderat und Landtagsabgeordneter prägend in die Wiener Politik ein, sondern war in seiner Funktion als Kultursprecher auch in der Wiener Kulturlandschaft aktiv – u.a. bei der Entstehung des Altwiener Christkindlmarktes auf der Freyung.

Als Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der ÖVP hat er zudem auch im gesellschaftspolitischen und religiösen Bereich mitgewirkt.

„Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Anteilnahme und Gedanken sind bei der Familie und den Freunden von Robert Kauer“, so Olischar und Aichinger abschließend.

