AVISO: NEOS-Event „Europa eine Bühne geben“ - Start der Vorwahl zur Europawahl, 12. Jänner, 11:00 Uhr

mit Moderator Clemens Haipl, Talkgästen und Kandidat_innen zur NEOS-Vorwahl

Wien (OTS) - In einem innovativen Format machen NEOS den ersten Schritt der pinken Vorwahl zur Europawahl. Mit der Veranstaltung „Europa eine Bühne geben“ bringen NEOS eine Latenight-Talkshow am Vormittag in das Wiener Metro-Kino.

Moderiert wird die Veranstaltung von Clemens Haipl, Autor, Projekt X, Musiker, etc. Als Gäste sind, neben NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger und Allianzpartnerin Irmgard Griss, Künstlerin Xenia Hausner und VGN-Chef Horst Pirker eingeladen.

Nach Vorbild der „TED-Talks“ haben alle Kandidatinnen und Kandidaten je zwei Minuten Zeit sich zu präsentieren. Finalisiert wird die NEOS-Liste dann am 26.1. bei einer Mitgliederversammlung in Wien.

NEOS-Event „Europa eine Bühne geben“ - Start der Vorwahl zur Europawahl

Datum: 12.01.2019, 11:00 Uhr

Ort: Metro Kinokulturhaus

Johannesgasse 4, 1010 Wien, Österreich

