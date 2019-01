MATRO GBJ unerwarteter Sieger bei BAZZAR Jewelry Awards

Peking (ots/PRNewswire) - Die BAZZAR Jewelry Awards 2018 und Jewelry Night endeten am 19. Dezember. Auf dem Schmuck-Event, bekannt als "Oscar für Premium-Schmuck", drängten sich Stars und Prominente. MATRO GBJ, eine unbekannte Größe der Modebranche, wurde nicht nur von Stars und Modeikonen bewundert, sondern gewann auch den Annual Fun Design Award.

MATRO GBJ hat glänzenden Auftritt mit "Starry Night"

BAZZAR Jewelry, die bekannte Schmuck- und Modezeitschrift aus China, hat in den vergangenen 10 Jahren für zahlreiche klassische Schmuck-Momente gesorgt. Neben den klassischen BAZZAR Jewelry Awards wurde in diesem Jahr der "Annual Fun Design Award" speziell für junge Schmuck-Label vergeben, die mit der Tradition brechen und beim Schmuckdesign neue Wege gehen. "Starry Night", eine Saphir-Halskette von MATRO GBJ, überzeugte durch ihr überragendes Design und die perfekte Verarbeitung und holte sich den "Annual Fun Design Award". "Starry Night" ist die Kreation von Jennifer, Master-Schmuckdesignerin bei JYE. Auf einem Nachtflug bestaunte sie den dunkelblauen Himmel und die leuchtenden Sterne. Die unzähligen Sterne in der Saphir-Halskette "Starry Night" symbolisieren Ruhe und Weite. JYE ist ein Favorit auf vielen renommierten Schmuck-Awards, einschließlich JCK.

Globale Schmuck-Kollektion, topmodischer Schmuck

Neben "Starry Night" findet man in den Boutiquen von MATRO GBJ tausende wunderschöne Designs unterschiedlicher Marken von verschiedenen Designern. Damit hebt sich MATRO GBJ von einzelnen Designermarken ab.

MATRO GBJ verkauft mehr als 15 Marken aus GB, Frankreich, Kanada und anderen Ländern in zahlreichen Schmuckstilen. Diese Topmarken der Schmuckbranche aus aller Welt findet man in China an einem Ort - bei MATRO GBJ. Die Marke will internationale Schmuck-Label mit einem größeren chinesischen Kundenkreis zusammenführen und alle internationalen Marken aktiv unterstützen, die den chinesischen Markt betreten wollen.

MATRO GBJ ist eine junge, innovative Marke und Vorläufer des Bonded Import Jewelry Trading Mode, um feinen Schmuck aus aller Welt zu günstigen Preisen anzubieten. Bei diesem einzigartigen Konzept werden Online- und Offline-Shopping auf Inlands- und Auslandsmärkten integriert, um das Produktangebot auf dem heimischen Markt zu erweitern und internationalen Marken beim Betreten des chinesischen Markts zu helfen.

