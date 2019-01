Nachtrag - Festnahme

Wien (OTS) - Nachtrag: Lichtbild-Veröffentlichung nach versuchter Vergewaltigung – Festnahme

Datum: 07.01.2019

Uhrzeit: --

Adresse: 10.,Landeskriminalamt Süd, Van der Nüll Gasse

Nachtrag zur polizeilichen Presseaussendung vom 6. Jänner 2019

Wie bereits berichtet soll es am 11. November 2018 um 04.30 Uhr zu einer versuchten Vergewaltigung in Wien-Favoriten gekommen sein. Mittels Lichtbild wurde seit gestern, dem 6. Jänner 2019 nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet.

Der Tatverdächtige, ein 36-jähriger irakischer Staatsangehöriger, begab sich heute vormittags in das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd und gab bekannt, dass er der Mann sei nach dem die Polizei fahndet. Der Mann wurde auf Grund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen, er wird im Laufe des Tages polizeilich vernommen.

