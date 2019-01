Deutschlands erfolgreichster Elektronik-Pop-Künstler SCHILLER verwandelt MS EUROPA 2 in ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk

Hamburg (ots)

· SCHILLER feiert sein 20jähriges Bühnenjubiläum mit exklusiven

Konzerten an Bord

· SCHILLERs Klang- und Farbwelten verschmelzen mit kulinarischen

Kreationen

· Mittelmeerreise vom 21.07.-29.07.2019 von und nach Mallorca über

Ibiza und Barcelona

Wenn die EUROPA 2 im Juli 2019 Kurs auf die Balearen und die Côte d'Azur nimmt, dürfen sich die Gäste an Bord auf den Elektronik-Pop-Künstler Christopher von Deylen, alias SCHILLER, freuen. Auf der gesamten Reise gestaltet SCHILLER erstmalig das Entertainment und bietet audiovisuelle Auftritte in preisgekröntem Surround-Sound: 360 Grad-Erlebnisse für die Sinne.

Direkt nach seiner bundesweiten Arena Tour nimmt SCHILLER die Gäste der EUROPA 2 mit auf eine einzigartige, berauschende Sound-Reise. Mit über sieben Millionen verkauften Alben, ausverkauften Tourneen und zahlreichen Gold- und Platin-Auszeichnungen hat Christopher von Deylen unter dem Namen SCHILLER den internationalen Elektronik-Pop maßgeblich geprägt.

Bekannt für seine epischen Bühnenshows wird er das Publikum an Bord des Luxusschiffes in packende musikalische Traumwelten, mystische Stimmungen und Gefühle entführen. Diese stehen im magischen Einklang mit den spektakulären Landschaften dieser Mittelmeerroute. Neben einer fulminanten Lichtshow wird auch SCHILLERs preisgekrönter Surround-Sound zu hören sein. Die Konzerte an Bord werden von internationalen Gastkünstlern und einer visuellen Performance mit mächtigen Bildern und Projektionen ergänzt. Der Zuschauer taucht ein in eine faszinierende Ästhetik aus harmonischen Klangwelten und traumhaften Bildern.

Die Gäste dieser außergewöhnlichen Mittelmeerreise können sich zudem auf weitere exklusive Premieren freuen: Erlesene Dinner-Kompositionen mit intensiven Geschmackserlebnissen und einem berauschenden Soundtrack für die Sinne. Mit geheimnisvollen Lichtstimmungen sowie chilligen Abenden unter dem Sternenhimmel im Stil des legendären Café del Mar schließt sich der Kreis von SCHILLERs Credo: "Die Reise geht weiter".

Reisebeispiel:

Mit MS EUROPA 2 vom 21.07.2019 - 29.07.2019 (8 Tage) von und nach

Mallorca. Buchbar ab 5.440 EUR pro Person inklusive An- und Abreise

ab/bis Deutschland. Weitere Infos unter

https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1915

