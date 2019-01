Philips überzeugt mit Qualität:

Sonicare Schallzahnbürste und automatischer Lockenstab als Testsieger von Stiftung Warentest ausgezeichnet

Dieser Doppelsieg ist ein großartiger Erfolg! Holger Pöchhacker, Geschäftsführer von Personal Health Philips Austria

Wir sind seit Jahren Innovationsweltmeister, nun wurde diese Arbeit auch in zwei Kategorien ausgezeichnet. Das ist ein großer Ansporn für das Team für die Zukunft und unterstreicht Anspruch als Marktführer. Holger Pöchhacker, Geschäftsführer von Personal Health Philips Austria

In erster Linie ist für uns als Dentalhygieniker eine schonende und gute Reinigungsleistung wichtig – in diesem Punkt ist die Philips Sonicare DiamondClean Smart mit vielen Funktionen ausgestattet. Sylvia Fresmann, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Dentalhygieniker/Innen e.V. (DGDH)

Wien (OTS) - Wien - Philips ist eine Marke mit Tradition und entwickelt gleichzeitig immer wieder neue Innovationen. Qualität hat dabei oberste Priorität. Das beweisen auch die aktuellen Ergebnisse von Stiftung Warentest. In der Ausgabe 1/2019 wurden gleich zwei Produkte von Philips als Testsieger gekürt: Der StyleCare Auto Curler (Note 1,6), Testsieger im Bereich Curler/Lockenstäbe und die Sonicare DiamondClean Smart Schallzahnbürste (Note 1,8), Testsieger im Bereich elektrische Zahnbürsten. Beide Produkte überzeugten die Tester unter anderem durch ihre leichte Bedienbarkeit und Effektivität.

„ Dieser Doppelsieg ist ein großartiger Erfolg! “ zeigt sich Holger Pöchhacker, Geschäftsführer von Personal Health Philips Austria begeistert, „ Wir sind seit Jahren Innovationsweltmeister, nun wurde diese Arbeit auch in zwei Kategorien ausgezeichnet. Das ist ein großer Ansporn für das Team für die Zukunft und unterstreicht Anspruch als Marktführer. “

Philips StyleCare Auto Curler: Dieses Hairstylinggerät in Tulpenform ermöglicht Locken in Rekordzeit. Durch zwei intelligente, rotierende Haarführungssysteme zaubert der automatische Lockenstab via einfachem Knopfdruck schonend die ersehnte Mähne. Einfach eine Haarsträhne in die nach oben zeigende Öffnung der wärmeisolierenden Lockenkammer legen, gewünschte Temperatur und Dauer wählen und die Lockentaste drücken. Der Auto Curler saugt das Haar automatisch ein und verwandelt es in eine perfekte Locke, je nach Wunsch, links, rechts oder abwechselnd gedreht.

Stiftung Warentest prüfte vier automatische Curler und fünf klassische Lockenstäbe. Ergebnis: „Die Probandinnen würden Philips kaufen.“ Der Auto Curler überzeugt unter anderem durch die flexible Temperatureinstellung, die das Haars vor Überhitzung schützt, die „großen voluminösen Locken“ und die einfache Handhabung, denn der Curler dreht die Strähnen automatisch auf. Zusätzlich wurde der Sicherheitsaspekt dank Abschaltautomatik und innenliegendem Heizkolben positiv hervorgehoben. (Getestet wurde das Modell BHB876/00, 139,99 Euro UVP).

Sonicare DiamondClean Smart: Bekannt ist sie für ihr stilvolles Design und das ikonische Ladeglas, das einzigartig ist unter den elektrischen Zahnbürsten. Das Premium-Modell in der „smarten Variante“ verfügt über viele clevere Funktionen für eine korrekte Zahn- und Mundpflege. Wird zu viel Druck ausgeübt, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks und erinnert daran, dem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. Zur Wahl stehen drei verschiedene Bürstenköpfe: Nach dem Aufstecken auf das Handstück wählt die Schallzahnbürste automatisch den passenden Putzmodus und schlägt eine der drei Intensitätsstufen vor.

Stiftung Warentest fasst zusammen: „Sie putzt sehr zuverlässig, entfernt Beläge sehr gut, ist leicht zu bedienen und hält mindestens sechs Jahre, wie unsere Prüfungen belegen. Das macht sie zur Testsiegerin (…).“ Auch für die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Dentalhygieniker/Innen e.V. (DGDH), Sylvia Fresmann, ist der Sieg verdient: „ In erster Linie ist für uns als Dentalhygieniker eine schonende und gute Reinigungsleistung wichtig – in diesem Punkt ist die Philips Sonicare DiamondClean Smart mit vielen Funktionen ausgestattet. “ (Getestet wurde das Modell HX9903/03, 269,99 Euro UVP).

Die Philips Sonicare Schalltechnologie

Die innovative Schalltechnologie bewegt den Bürstenkopf mit 62.000 sanften Bewegungen pro Minute. Das sind mehr Bewegungen in der Minute als eine Handzahnbürste im ganzen Monat erreicht. Trotz der hohen Geschwindigkeit ist Philips Sonicare besonders sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Die schnellen Bürstenkopfbewegungen sowie die besondere Kombination aus Frequenz und Amplitude erzeugen einen Flüssigkeitsstrom, der über die Borstenspitzen hinaus bis tief in die Zahnzwischenräume gelangt. Philips Sonicare ist die Schallzahnbürstenmarke, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlen wird. Das Philips Sonicare Portfolio umfasst Schallzahnbürsten für jeden Anspruch und jedes Budget – von 39,99 Euro (UVP) bis 339,99 Euro (UVP).

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 77.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2017 einen Umsatz von 17,8 Milliarden Euro.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

Rückfragen & Kontakt:

Philips Austria GmbH

Johanna Lindl, M.Sc.

Pressesprecherin Personal Health

0644/3806717

johanna.lindl @ philips.com

www.philips.com