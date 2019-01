AVISO: Bundesheer on Ice

Tag der Wehrpflicht jährt sich zum 6. Mal

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren am Mittwoch, den 9. Jänner 2019, Verteidigungsminister Mario Kunasek und Eishockeypräsident der Graz99ers Jochen Pildner-Steinburg eine Spezialveranstaltung zum Tag der Wehrpflicht im Eisstadion Graz-Liebenau. Erstmals wird der Tag der Wehrpflicht, welcher sich heuer zum sechsten Mal am 20. Jänner 2019 jährt, im Rahmen eines Eishockeys-Matchs in einer ungewöhnlichen Kulisse begangen: Am Sonntag, 20. Jänner, spielt die Hockeymannschaft Graz99ers ganz nach dem Motto „Stolz aufs Bundesheer“ gegen HCB Südtirol in eigens dafür designten Teamtrikots.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeit.



Ablauf

10.00 Uhr Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Mario Kunasek und Graz99ers Präsident Jochen Pildner-Steinburg



Zeit

09. Jänner 2019; ab 09.45 Uhr

Ort

Eisstadion Graz-Liebenau

Zoisweg 15, 8041 Graz

