„Report" über die geplante Steuerreform, Politik und Babys, den neuen IGGÖ-Präsidenten Ümit Vural und akademisches Prekariat

Am 8. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2

am Dienstag, dem 8. Jänner 2019, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Steuerreform – kommt der große Wurf?

Die türkis-blaue Koalitionsregierung kündigt eine ganz große Steuerreform an. Über das Volumen herrscht noch Uneinigkeit. Die FPÖ spricht von 5 Milliarden, die Volkspartei bremst. Die Entlastung soll vor allem die kleinen und mittleren Einkommen betreffen. Diskutiert wird auch die Abschaffung der „kalten Progression“. Ernst Johann Schwarz, Martin Pusch und Katja Arthofer berichten über die Pläne der Regierung und über die Wichtigkeit einer Steuerreform für das politische Funktionieren einer Koalitionsregierung.

Im Studio bei Susanne Schnabl sind Wirtschaftsforscher Martin Kocher, Leiter des Instituts für Höhere Studien, und Politikberater Thomas Hofer zu Gast.

Politik und Babys

Der Papamonat von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und die Schwangerschaft von NEOS-Chefin Meinl-Reisinger finden im rechtsfreien Raum statt. Denn Mutterschutz gilt für angestellte Frauen, aber nicht für Politikerinnen – auch für Väter fehlen Regelungen. Schwangere Frauen sind in der heikelsten Phase der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt dem harten Alltagsgeschäft der Politik ungeschützt ausgesetzt. Politikerinnen, die nicht mitmachen, setzen sich der Gefahr aus, ins Out zu geraten. Die gesellschaftspolitische Situation von Frauen hat sich geändert. Frauen und Männer jeden Alters sitzen in Parlamenten, in Ministerien, in allen möglichen politischen Funktionen – dass sie Eltern werden können, findet in Schutzgesetzen keinen Niederschlag. Ist das zeitgemäß? Helga Lazar und Martina Schmidt berichten im „Report“ über Rechtsansprüche und Freiwilligkeiten beim Kinderkriegen in der Politik.

Neuer Präsident – neue Ausrichtung?

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die offizielle Vertretung der Muslime, hat einen neuen Präsidenten gewählt: den 36-jährigen Juristen Ümit Vural. Vural übernimmt das Amt in einer Zeit, in der das Klima rau und die von der Politik aufgeworfenen Themen heikel sind – Themen wie etwa ein mögliches Kopftuchverbot in Kindergärten oder eine Moschee-Steuer. Doch was hat der neue Präsident vor, wie wird er sein Amt anlegen, welchen Herausforderungen muss er sich stellen? Und was erwarten die österreichischen Musliminnen und Muslime von ihrer frisch gewählten Vertretung? Ein Porträt von Melisa Erkurt und Yilmaz Gülüm.

Akademisches Prekariat

Noch immer haben Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen das geringste Risiko, keinen Job zu finden. Für viele ein Anreiz für ein Studium. Derzeit sind mehr als 380.000 Studierende an Österreichs Universitäten und Fachhochschulen inskribiert, um 41 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Doch im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der arbeitslosen Jungakademiker/innen verdreifacht. Und wer einen Job findet, muss sich oft mit schlechter Bezahlung und Befristungen abfinden. Sophie-Kristin Hausberger und Melisa Erkurt haben mit Betroffenen gesprochen und nachgefragt, ob ein Studium noch erfolgversprechend ist.

